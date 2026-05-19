Sociedad Civil Española convoca una "Marcha por la Dignidad" el 23 de mayo para exigir la dimisión de Sánchez

Sociedad Civil Española, la plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado para el próximo 23 de mayo una manifestación en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Colón y terminará en torno a las 12:30 en el Arco de Moncloa.

Desde la organización defienden que la marcha responde al "clamor" que ha despertado la "deriva" del Gobierno de Pedro Sánchez entre los ciudadanos. La situación económica, la inseguridad, la convivencia, la ética y la amenaza al Estado de Derecho son los motivos principales por los que Sociedad Civil Española ha decidido canalizar el malestar y la indignación hacia Sánchez y su gestión, y, en consecuencia, exigir su dimisión.

Uno de sus principales organizadores, Marcos de Quinto, ha afirmado en su cuenta de la red social X que es el momento de "exigirles que dimitan y devuelvan la voz a los españoles".

Ya es tarde para impedir que los socialistas nos hayan robado a dos manos… pero aún no es tarde

-para reaccionar

-para salir en masa a la calle este sábado 23 de mayo

-para exigirles que dimitan y que devuelvan la voz a los españoles

-y gritarles lo que pensamos de ellos. pic.twitter.com/FB9SuF2TTh — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 19, 2026

Contra la ruptura nacional

Asimismo, desde Sociedad Civil Española apuntan que no se trata de una marcha partidista, sino civil, aunque han invitado a los partidos contrario al Gobierno a participar. Hasta el momento, Vox y Se Acabó La Fiesta han confirmado su presencia. No obstante, desde el Partido Popular aún no han pronunciado al respecto.

De Quinto adelantó en esRadio el pasado fin de semana que "en la manifestación no habrá discursos" y que "sobran las razones para echar a Sánchez". A su vez, apuntó que "estamos esperando al PP para que se una; todavía no nos han contestado". "Vamos a ver si hacemos la marcha más grande que se haya conocido para exigir ya la dimisión de Pedro Sánchez", dijo.

Y es que desde la organización apuntan a la "amenaza existencial" que sufre España y que requiere de una reacción inmediata. Los convocantes buscan "crear un estado de opinión sólido" que despierte a una sociedad "aletargada", así como movilizar a los futuros gobernantes para tomar medidas que reviertan el "proceso de ruptura" de la unidad nacional.

Más allá de pedir la dimisión de Pedro Sánchez, el manifiesto de Sociedad Civil Española aboga por la derogación de la Ley de Amnistía y de la Ley de Memoria Histórica; también apuesta por la regeneración del Estado de Derecho, el fomento de la natalidad y la familia, y una política exterior centrada en los intereses reales de España.