Tellado defiende el acuerdo con Vox: "Sin duda lo habrá, sabemos con quién se puede pactar"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado en La noche de Cuesta que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra demuestra que "nada" de lo investigado "se habría podido conseguir sin la participación del Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, Tellado ha vinculado directamente el caso con el jefe del Ejecutivo y, además, ha abierto la puerta a futuros acuerdos entre el PP y Vox para "acabar con el régimen de Pedro Sánchez".

La entrevista ha puesto el foco en la imputación de Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, participación en organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra.

Tellado ha defendido que el denominado "caso Zapatero" es en realidad "una ramificación del caso PSOE o del caso Sánchez". "Ábalos, Zerdán, Zapatero, ninguno de todos los imputados por corrupción que tiene este Gobierno podría haber delinquido sin Pedro Sánchez en la Moncloa", ha afirmado.

"Zapatero necesitaba a Sánchez para delinquir"

El dirigente popular ha asegurado además que "Zapatero no podría haber cometido los delitos que hoy presuntamente se le imputan sin Sánchez en el Gobierno de España" y ha destacado: "La realidad es que necesitaba a Sánchez en el Gobierno para delinquir y probablemente para poder seguir delinquiendo".

Tellado también ha recordado que el rescate de Plus Ultra "se produce en un tiempo récord, tres días, el más rápido de toda la pandemia", y ha añadido que "ha quedado acreditado que ha habido reuniones entre Zapatero y el Gobierno, José Luis Ábalos, para facilitar el rescate". También ha hecho referencia a las supuestas "mordidas" investigadas y a "un borrador de contrato en el que se hablaba de comisiones del 1%".

En la misma línea, Tellado ha insistido en que la relación entre Sánchez y Zapatero ha sido "estrecha" desde el principio y ha definido al expresidente socialista como "el mentor, el padre político, el referente intelectual de Sánchez y de todo el sanchismo".

El secretario general del PP también ha cargado contra el PSOE por cuestionar la investigación judicial después de que el ministro Óscar López atribuyera el origen del caso a una denuncia de Manos Limpias. "Es mentira", ha respondidoTellado, asegurando que en la causa "ha actuado la Fiscalía Anticorrupción" y "ha actuado la UDEF".

Acuerdos con Vox

Preguntado por los pactos con Vox en regiones como Andalucía o Castilla y León para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez Tellado ha sido contundente: "No tenga duda que lo habrá". "Creo que ha llegado el momento de que seamos conscientes de cuál es el encargo de la sociedad española", ha añadido.

Tellado ha asegurado que el PP "sabe con quién se puede y se debe pactar cuando no hay mayorías" y ha sostenido que "hoy el Partido Socialista es un partido podrido". Por ello, ha defendido que "Partido Popular y Vox estamos llamados a entendernos" y ha reclamado "hacer todo lo posible para garantizar la gobernabilidad allí donde los españoles nos den su confianza".