Libertad Digital se ha desplazado hasta el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado frente a la sede del PSOE en Ferraz, tras su imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el marco del caso Plus Ultra.

Pasados unos minutos de las 14 horas, casi 15 agentes de la Policía Nacional han salido del despacho del exjefe del Ejecutivo portando varias cajas de cartón que contendrían documentación que el juez Luis Calama considera importante para esclarecer la supuesta comisión de los mencionados tres delitos.

Anteriormente, alrededor de las 11:30 horas, dos agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) salían de la sede del despacho con varios maletines sellados por la Audiencia Nacional. En el registro, también ha estado presente el GOIT, una unidad especializada en el corte de material pesado y en otras técnicas para conseguir información enmarcada en zonas de difícil acceso, como por ejemplo, el acceso a una caja fuerte.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que "Zapatero está citado para declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra". La cita coincidiría con el aniversario de la toma de posesión de Sánchez como presidente.

Este es uno de los tres registros que ha ordenado el juez Luis Calama para investigar la comisión de tres delitos por parte del exlíder del PSOE. También la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se encuentra registrando la agencia de las dos hijas de Zapatero.