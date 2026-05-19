El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama le atribuye los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad. Tal y como ha adelantado Libertad Digital a través de fuentes jurídicas, el próximo 2 de junio podría producirse su declaración judicial. Paralelamente a esta citación, se ha puesto fin al secreto de las actuaciones y las autoridades ya están registrando el despacho del expresidente junto con otras tres empresas, entre ellas la de las hijas de Zapatero.