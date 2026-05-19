El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama le atribuye los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad. Tal y como ha adelantado Libertad Digital a través de fuentes jurídicas, el próximo 2 de junio podría producirse su declaración judicial. Paralelamente a esta citación, se ha puesto fin al secreto de las actuaciones y las autoridades ya están registrando el despacho del expresidente junto con otras tres empresas, entre ellas la de las hijas de Zapatero.
El comunista Pablo Iglesias ha aprovechado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra para atacar a la justicia española.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha escrito en X.
Fuentes socialistas trasladan un mensaje de "tranquilidad" ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero y reivindican el "respeto a la Justicia" y a la "presunción de inocencia". Desde el entorno del PSOE recuerdan además las dos legislaturas del expresidente, marcadas —subrayan— por un "ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", con medidas "pioneras en Europa" que hoy forman parte "del consenso social" en España. En ese contexto, sostienen que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances" y lanzan un mensaje de respaldo interno.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".
En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, por los que ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas".
"Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica".
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X. Según Tellado, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".
Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.
No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.
El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan…— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026
El PP ha añadido, a través de un comunicado, que un cuarto de siglo de socialismo ha sido "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha replicado a la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porpor organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra, mostrando su rechazo.
"No pararán", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, minutos después de que se conociese que el juez José Luis Calama acordó investigar al exdirigente socialista en el 'caso Plus Ultra' y le haya citado a declarar el próximo 2 de junio.
No pararán— Montse Mínguez (@montseminguez) May 19, 2026
Más explícito ha sido el "apoyo" trasladado por el diputado del PSOE en el Congreso y secretario general en la provincia de León, Javier Cendón. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado en un mensaje en redes sociales.
En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero.
Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático.
Su hoja de servicios a España es…— Javier Alfonso Cendón (@alfonsocendon) May 19, 2026
"Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático", ha escrito. "Todo mi apoyo, presidente", ha indicado a continuación.
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.
En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este marte se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra.
El presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones".
"Eso ha circulado en los medios de comunicación y también en los propios mentideros de Madrid, pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".
Para Moreno, es "algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años". En su opinión, esto va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio" Gobierno central y en "el propio sanchismo".
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha "colapsado", tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas.
Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha agregado que con su propio colapso, los socialistas también "ha llevado al colapso a la nación".
De este modo, ha respondido a la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, en la que se le acusa de haber blanqueado dinero y haber recibido comisiones ilegales en el marco del 'caso Plus Ultra', aerolínea venezolana a la que el Ejecutivo rescató con 53 millones de euros durante la pandemia del Covid-19.
Por ello, también ha pedido al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dé un paso al frente" y presente una moción de censura contra Sánchez.