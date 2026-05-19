El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama le atribuye los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad. Tal y como ha adelantado Libertad Digital a través de fuentes jurídicas, el próximo 2 de junio podría producirse su declaración judicial. Paralelamente a esta citación, se ha puesto fin al secreto de las actuaciones y las autoridades ya están registrando el despacho del expresidente junto con otras tres empresas, entre ellas la de las hijas de Zapatero.
Los proetarras de Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, consideran que "no sería extraño" que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra', sea víctima de lawfare pero han querido dejar claro que su imputación no cambia su relación con el Ejecutivo.
"Podría llegarse a pensar que puede ser ('lawfare') pero todavía no tenemos suficiente información", ha respondido la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, a preguntas de los periodistas en la Cámara Baja.
En todo caso, lo que sí ha recalcado es que la imputación de Zapatero que se ha conocido este martes no afecta a su relación con el Gobierno porque "está por ver todavía qué hay exactamente detrás de todo esto".
"No ha cambiado nada para que nuestro apoyo siga siendo el que es, que a veces es total y a veces no lo es", ha remarcado la dirigente abertzale, quien ha llamado a la "prudencia" porque se hacen "demasiadas valoraciones precipitadas sin tener base".
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha salido este martes en defensa de la figura del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y ha pedido a los jueces "no hacer política" porque el PP ya gana elecciones autonómicas sin necesidad de ayuda.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián se ha mostrado convencido de que las denuncias contra Zapatero no habrían salido a la luz si el expresidente no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente. "Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe; y como dijo aquel, quien puede hacer, que haga", ha apostillado, recordando una frase de José María Aznar.
Preguntado si la imputación de Zapatero puede poner en riesgo el apoyo de los socios de investidura, Rufián ha dado a entender que no habrá cambios: "Yo es que entre Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y casi todo el mundo, me decanto por lo segundo".
El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado el "todo vale" para desgastar en política y ha asegurado que cree en la honestidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero imputado en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
"Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo", ha aseverado el dirigente socialista a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X'.
Carlos Martínez ha afirmado además que "cansa" la política de la condena anticipada, de las insinuaciones "y del todo vale para desgastar" tras lo que ha reivindicado "la política de principios", la presunción de inocencia y el respeto democrático.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el causa Plus Ultra ha sido recibida en el palacio de la Moncloa con "máxima tranquilidad" y desde el Ejecutivo se invoca la presunción de inocencia.
Fuentes consultadas por EFE subrayan su confianza en este principio después de que el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra enviando un mensaje privado compartido con sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en el que ha pedido respaldar al expresidente, como cuenta la Cadena SER.
En el mensaje, Sánchez asegura que "son momentos duros" pero que "hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".
El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha pedido este martes que se respete la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado en el 'caso Plus Ultra' y que se aclaren los hechos.
"Que se aclaren los hechos y se respete la presunción de inocencia. Aunque si algún partido ha sufrido el no respeto a la presunción de inocencia hemos sido nosotros, Junts", ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero muestra que la "derecha le tenía muchas ganas" y considera que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial".
En rueda de prensa en el Congreso, ha reconocido que le llama la atención que Zapatero haya sido citado como investigado por parte de la Audiencia Nacional por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal en el caso 'Plus Ultra', teniendo en cuenta la trayectoria de otros expresidentes.
"No deja de ser sorprendente (la imputación) teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la 'policía patriótica' para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios; teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra, o teniendo a Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual", ha lanzado durante su comparecencia, en línea con lo publicado por Pablo Iglesias en redes sociales.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este martes en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el rescate de la aerolínea Plus Ultra lo aprobó el Consejo Ministros y ha avanzado que "tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles".
La líder del Ejecutivo se ha referido a la cuestión en su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien, ha reconocido, "hoy se lo perdona todo, porque está en shock".
Prohens se ha referido a la cuestión al final de su réplica, por lo que el socialista no ha tenido oportunidad de responder. Negueruela ha pedido la palabra por alusiones, pero el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, no se la ha otorgado.
🔴 La UDEF registra la empresa de las hijas de Zapatero por el caso Plus Ultra
Informa @AntonioMoleon21 pic.twitter.com/Zso7AQPgvD— Libertad Digital (@libertaddigital) May 19, 2026
Las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, junto con su abogada, están presentes en el registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizan desde primera hora de este martes en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.'.
A las 9:45 horas han empezado esta actuación por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
Los registros se extienden también al despacho del expresidente, en la calle Ferraz, y otras dos empresas: 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.
En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra es un "episodio más" del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha vuelto a exigir una moción de censura para que todos los diputados "se retraten".
En un mensaje en X, Abascal ha subrayado que la imputación de Zapatero "no es un hecho asilado", sino "una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción".
La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 19, 2026
Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una…
"Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella", ha escrito.
El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "bochornosa" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el "mentor del 'sanchismo'" que "marca el camino judicial" del presidente, Pedro Sánchez.
Así lo ha expresado este martes a los medios de comunicación desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.
"No deja de ser bochornoso que tengamos a un expresidente del Gobierno imputado por graves delitos, en particular por el blanqueo de capitales. Zapatero, que es el mentor y el embajador del 'sanchismo', está marcando de alguna manera el camino judicial de Pedro Sánchez y de todo su entorno", ha subrayado.
El también portavoz del Gobierno regional ha asegurado que Sánchez "ha traído la corrupción de Estado" a España y que esta situación "solo acabará con la salida" del presidente del Palacio de la Moncloa, actual sede del Ejecutivo central.
"Hoy el expresidente Zapatero ha marcado ese camino judicial al presidente Sánchez y a todo el entorno que, insisto, ha traído la corrupción de Estado y la corrupción generalizada a nuestro país", ha reiterado.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de lawfare (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja respecto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.
Martínez Babero ha aludido inicialmente a la prudencia respecto a este presunto caso de corrupción, que han conocido este misma mañana en fase muy indiciaria, pero acto seguido ha lanzado que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías" en la Judicatura, albergan "algunas dudas acerca de esta imputación".
"A ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones que se tendrán que aclarar", ha dicho para expresar que si la investigación constata supuestas irregularidades corregirá su posición.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra ha sorprendido al actual jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez y a los representantes de los máximos poderes del Estado en el Palacio de La Zarzuela en presencia del rey Felipe VI en el acto de la sanción por parte del Rey de la cuarta reforma de la Constitución de 1978.
Además de Pedro Sánchez y el Rey se encontraban en el acto la presidenta del Congreso Francina Armengol, el presidente del Senado Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido y la presidenta del Tribunal Supremo María Isabel Perelló.
El PSOE ha defendido este martes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de su imputación por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" por los "avances" que supusieron sus políticas.
En un comunicado, los socialistas han trasladado "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia" y han destacado que Zapatero fue presidente "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social".
"La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga", han remachado los socialistas en el comunicado.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
El comunista Pablo Iglesias ha aprovechado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra para atacar a la justicia española.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha escrito en X.
Fuentes socialistas trasladan un mensaje de "tranquilidad" ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero y reivindican el "respeto a la Justicia" y a la "presunción de inocencia". Desde el entorno del PSOE recuerdan además las dos legislaturas del expresidente, marcadas —subrayan— por un "ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", con medidas "pioneras en Europa" que hoy forman parte "del consenso social" en España. En ese contexto, sostienen que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances" y lanzan un mensaje de respaldo interno.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".
En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, por los que ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas".
"Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica".
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X. Según Tellado, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".
Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.
No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.
El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan…— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026
El PP ha añadido, a través de un comunicado, que un cuarto de siglo de socialismo ha sido "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha replicado a la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porpor organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra, mostrando su rechazo.
"No pararán", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, minutos después de que se conociese que el juez José Luis Calama acordó investigar al exdirigente socialista en el 'caso Plus Ultra' y le haya citado a declarar el próximo 2 de junio.
No pararán— Montse Mínguez (@montseminguez) May 19, 2026
Más explícito ha sido el "apoyo" trasladado por el diputado del PSOE en el Congreso y secretario general en la provincia de León, Javier Cendón. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado en un mensaje en redes sociales.
En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero.
Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático.
Su hoja de servicios a España es…— Javier Alfonso Cendón (@alfonsocendon) May 19, 2026
"Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático", ha escrito. "Todo mi apoyo, presidente", ha indicado a continuación.
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.
En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este marte se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra.
El presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones".
"Eso ha circulado en los medios de comunicación y también en los propios mentideros de Madrid, pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".
Para Moreno, es "algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años". En su opinión, esto va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio" Gobierno central y en "el propio sanchismo".
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha "colapsado", tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas.
Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha agregado que con su propio colapso, los socialistas también "ha llevado al colapso a la nación".
De este modo, ha respondido a la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, en la que se le acusa de haber blanqueado dinero y haber recibido comisiones ilegales en el marco del 'caso Plus Ultra', aerolínea venezolana a la que el Ejecutivo rescató con 53 millones de euros durante la pandemia del Covid-19.
Por ello, también ha pedido al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dé un paso al frente" y presente una moción de censura contra Sánchez.