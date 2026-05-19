Un nervioso Zapatero se defiende en un vídeo de 80 segundos

José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado públicamente horas más tarde de que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le haya imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio de 2026 y ha expresado en un comunicado difundido a través de RTVE que "jamás" ha tenido "sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España". Por ello, ha asegurado que ejercerá su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda mi convicción".

Las palabras del expresidente

"Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la Justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha comenzado diciendo.

Para continuar su defensa ha explicado que su "actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados, vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar, con toda contundencia, que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia" ha afrirmado.

Por último ha querido reiterar "que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción". El expresidente se ha despedido informando que atenderá a los medios de comunicación en los próximos días ademas de mostrar su agradecimiento.