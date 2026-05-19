Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha inputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Zapatero podría declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra".

Las mismas fuentes consultdas por LD apuntan que "se está registrado la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles. El magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones".

Tal y como avanzó LD el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción estaba tras los pasos del expresidente por una serie de operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. Posteriormente, este diario desveló el pasado mes de abril que Zapatero se encontraba al borde la imputación. Todo ello, después de que la investigación del caso Plus Ultra fuera remitido por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid a la Audiencia Nacional.

El exlíder socialista se ha visto salpicado por varios escándalos de corrupción en los que aparece como una pieza clave, como, por ejemplo, el caso Plus Ultra.

El caso Plus Ultra

Este caso dio un giro a finales del pasado mes de diciembre cuando se produjeron varias detenciones en el marco de esta causa, entre ellas la de una figura clave, el empresario Julio Martínez Martínez Julito. Él es la llave que abre las conexiones entre la aerolínea Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero.

Distintos actores sitúan al expresidente del Gobierno como el cerebro del rescate del Estado a la compañía y como la persona que presionó al Ministerio de Transportes –entonces liderado por José Luis Ábalos– para que se llevase a cabo la operación por la que el Gobierno de Sánchez regó a Plus Ultra con 53 millones de euros.

Además, está su vínculo con Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julito. Esta compañía recibió de Plus Ultra la misma cantidad que, posteriormente, ésta pagó a Zapatero. Las sospechas se centran en saber si Análisis Relevante era una sociedad instrumental dirigida en la sombra por el expresidente del Gobierno.

El comisionista Víctor de Aldama denunció que Zapatero habría cobrado, presuntamente, 10 millones de euros en comisiones a cambio de impulsar el rescate a Plus Ultra. Un dinero que, según Aldama, iría destinado a sufragar la candidatura de Pedro Sánchez a presidir la Internacional Socialista, como finalmente sucedió.

Vínculos con la narcodictadura venezolana

La DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, lleva varios años investigando las conexiones del régimen venezolano con líderes internacionales. De hecho, el propio exjefe de los Servicios de Inteligencia chavista, Hugo el Pollo Carvajal, apuntó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, al que situó como uno de los hombres con los que la narcodictadura venezolana hacía negocios permanentes.

El Pollo Carvajal remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el corroboraba que Zapatero se benefició de una mina de oro en Venezuela a cambio de respaldar internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro. También son conocidos los vínculos del expresidente español con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, con los que habría realizado negocios relacionados con Pdvsa, la petrolera estatal del régimen venezolano.

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