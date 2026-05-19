Zapatero, primer presidente del Gobierno imputado en democracia

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acaba de imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Zapatero podría declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional en el marco del la pieza 25". De este modo, el expresidente socialista se convierte en el primer jefe del Ejecutivo imputado desde la Transición.

La situación es inédita: hasta hoy, ningún presidente había pasado por un trance similar pese a la ola de escándalos que afectó, o afecta, a varios de ellos. Libertad Digital ha elaborado una recopilación de las situaciones judiciales a las que se han tenido que enfrentar todos los presidentes desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno actual.

Adolfo Suárez

El primer presidente de la era democrática, Adolfo Suárez —entre 1976 y 1981—, declaró en junio de 1985 como testigo para negar haber recibido ningún dinero del banquero Abel Caballero y su entidad, Banesto, hoy desaparecida, a cambio de interceder ante el banco central, tal y como había sostenido uno de los inculpados. Suárez, fallecido en el año 2014, no fue encausado por este caso.

Felipe González

Felipe González, primer presidente socialista en España y el que más años ha estado en el cargo, entre 1982 y 1996, tuvo que declarar en dos ocasiones ante un juez como testigo, una en un juicio a miembros de su Gobierno por la malversación de fondos públicos, y otra por la guerra sucia del Estado contra la banda terrorista ETA.

Felipe González tuvo que declarar en 1998 por el primer ataque de los GAL, el secuestro de un ciudadano de a pie al que confundieron con un dirigente de ETA.

Aunque el juez Baltasar Garzón llegó a pedir sin éxito juzgar a González, este fue eximido de un caso que le costó a su ministro del Interior, José Barrionuevo, una condena a 10 años de cárcel, aunque luego fue indultado parcialmente. Tres años más tarde, en 2001, declaró en el juicio contra cuatro antiguos miembros de su Ejecutivo por usar fondos públicos como complementos salariales.

José María Aznar

José María Aznar, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, compareció años después de dejar el poder en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la financiación del Partido Popular. No fue investigado ni encausado y el caso no tuvo consecuencias judiciales personales para él.

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, declaró como testigo el 26 de julio de 2017 durante casi dos horas por la financiación irregular de su formación, el Partido Popular, en el marco de un caso más amplio conocido como caso Gürtel.

Un grupo de empresarios montó una trama empresarial que recibía contratos públicos de las administraciones gobernadas por los populares a cambio de comisiones para el partido y algunos de sus dirigentes. Rajoy no fue inculpado en el caso y negó estar al corriente de nada, pero le acabó costando el cargo porque desencadenó una moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez, la extrema izquierda y al separatismo.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se convirtió en el segundo presidente del Gobierno en activo en tener que declarar ante un juez, después de Mariano Rajoy. En 2024, Sánchez declaró en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en La Moncloa en el caso en el que se investiga si su mujer, Begoña Gómez, aprovechó su posición privilegiada para sus negocios particulares, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario que obtuvo ayudas públicas y que también está investigado.

Por el momento se ha librado de imputaciones por la cadena de escándalos que lo acorralan.