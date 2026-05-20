¿Por qué Abascal sólo menciona de pasada la imputación de Zapatero?

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha descolocado a todos centrando su pregunta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el orden del día de la sesión de control, es decir, en la prioridad nacional y dejando en un segundo plano la imputación de José Luis rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra que conocimos este martes.

Abascal, que ha insistido en defender la prioridad nacional en el acceso a los servicios y ayudas públicas, ha acusado a Sánchez de esparcir mentiras y le ha dicho que puede decir todas las que "le plazcan, porque además le dan bastante placer".

El líder de Vox se ha limitado a decir que "toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero" y ha subrayado que "eso ya nos lo dirán los tribunales", además de recordarle que "desprecia al pueblo español". Tan de puntillas ha pasado por el tema de la imputación del expresidente del Gobierno que ha llegado a decir que "le da igual que todo el mundo sepa que usted preside una mafia corrupta, pero, de todas sus corrupciones, de la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y político, la peor es la invasión migratoria porque hace un daño directo a los españoles", ha aseverado.

"Al servicio de las élites internacionales"

Como respuesta, Pedro Sánchez ha cuestionado este miércoles la prioridad nacional de Vox y ha recalcado que la única prioridad de su líder, Santiago Abascal, es ponerse al servicio de élites internacionales para que le financien su cuenta corriente.

Sánchez ha contestado así a una pregunta de Abascal sobre si los españoles deben tener preferencia al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías. El jefe del Ejecutivo ha recriminado al presidente de Vox que hable de derechos sociales cuando su grupo ha votado en contra de todos los avances en materia social impulsados por el Gobierno en los últimos ocho años.

El jefe del Ejecutivo le ha reprochado también que hable de corrupción y sea un "Torquemada con el resto" y tenga "tragaderas consigo mismo" y le ha instado a "mirarse en el espejo", porque "no ha tocado todavía poder y ya ha metido la mano".

Sánchez se ha mostrado convencido además de que si Vox gobernara habría ciudadanos "de segunda sin derechos" y no un Estado de bienestar social suficientemente fuerte para protegerles.