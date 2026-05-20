Hoy, en una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, sólo Pedro Sánchez ha mostrado su "apoyo" a Zapatero.

"Toda la colaboración con la Justicia, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha defendido el jefe del Ejecutivo, sacando pecho porque "propició el fin de ETA", después de que Alberto Núñez Feijóo le preguntara de forma retórica "cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero", como ocurrió con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir", le ha recordado.

Durante el turno de Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada ha elaborado un durísimo alegato contra el legado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señala directamente como la matriz de la degradación española y el indiscutible mentor político del actual presidente, Pedro Sánchez. En su intervención, la diputada subraya que, aunque Zapatero tiene pleno derecho a la presunción de inocencia, este principio contrasta con la implacable cacería política y mediática que la izquierda desató contra figuras del Partido Popular como Paco Camps o la fallecida Rita Barberá, a quienes la maquinaria socialista destruyó sin contemplaciones.

La Justicia "claro que funciona a pesar de sus burdas y obscenas presiones", contestó Álvarez de Toledo, que apuntó que Zapatero "tiene derecho a la presunción de inocencia" como lo tenían Francisco Camps o Rita Barberá, "a la que destruyeron". "Pero Zapatero tiene una trayectoria y conviene recordarla", espetó la diputada haciendo un duro retrato del expresidente del Gobierno y recordando algunos de los mayores hitos "del mentor de Pedro Sánchez".

Álvarez de Toledo recordó entre otras cosas que Zapatero "inauguró la política del muro, reabrió las heridas de la Guerra Civil" y "alentó la polarización". "Rehabilitó al partido que sigue justificando el asesinato de más de 800 españoles", en alusión a EH Bildu, y "dio oxígeno a una narcodictadura". También recordó cómo "hizo y hace de peón de Pekín en Europa" y que Zapatero "es el muñidor del chantaje que sostiene a Sánchez en el poder".

"El talante era la tapadera de la peor corrupción: la que socava la democracia", dijo Álvarez de Toledo, que mencionó que ahora, tras el auto, "sabemos que había más": corrupción económica, petróleo, oro, divisas y tráfico de influencias. "¿Tráfico de influencias sobre quién? ¿Sobre Abascal, sobre Feijóo o sobre ustedes?", se preguntó Cayetana Álvarez de Toledo, para quien ahora "se entiende su empeño en blanquear a Delcy Rodríguez": "Buscan blanquearse a sí mismos" y "les une un ansia infinita de impunidad".