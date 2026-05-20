Confirman la imputación del alcalde de Orense por prevaricación al mantener su televisión

El Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Orense ha confirmado la imputación al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, únicamente por un presunto delito continuado de prevaricación. El magistrado ha rechazado el recurso presentado por la acusación particular, que solicitaba ampliar la investigación para incluir también posibles delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el último auto judicial reproduce los argumentos de la resolución anterior, en la que el regidor fue investigado por no solicitar la compatibilidad necesaria para ejercer simultáneamente su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y su actividad como propietario de la televisión local Auria TV.

La obligación de pedir compatibilidad

En el auto, el magistrado considera "evidente" que Gonzalo Pérez Jácome debía plantear ante el pleno municipal la cuestión relativa a la compatibilidad de ambos cargos.

El juez sostiene que el alcalde tenía la obligación de someter esa situación a valoración del Ayuntamiento de Orense para determinar si era compatible mantener la dedicación exclusiva en la alcaldía mientras continuaba desarrollando actividad al frente de una televisión local.

"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Orense la cuestión debatida", recoge la resolución judicial, según el contenido ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La investigación se centra, por tanto, en un posible delito continuado de prevaricación administrativa vinculado al ejercicio simultáneo de ambas funciones.

La acusación particular pidió ampliar la investigación

El recurso había sido presentado por la acusación particular representada por Telmo Ucha, exconcejal de Democracia Orensana. En él se solicitaba ampliar el objeto del procedimiento para investigar también un posible delito de malversación de caudales públicos.

La petición planteaba además que esa supuesta malversación se investigase en concurso con el delito continuado de prevaricación ya atribuido al alcalde. El escrito incluía igualmente la solicitud de investigar un presunto delito de falsedad en documento público, relacionado tanto con la malversación como con la prevaricación.

Sin embargo, el magistrado ha rechazado incorporar esos delitos al procedimiento y ha mantenido la causa limitada al presunto delito continuado de prevaricación.

La decisión judicial coincide con el criterio defendido por la Fiscalía de Orense. El Ministerio Público ya había avanzado que prevé acusar a Gonzalo Pérez Jácome únicamente por un delito de prevaricación administrativa.

La Fiscalía manifestó además su desacuerdo con atribuir al alcalde los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental planteados por la acusación particular.

De este modo, tanto el juez instructor como el Ministerio Público mantienen, por ahora, que la investigación debe centrarse exclusivamente en la posible incompatibilidad entre el ejercicio del cargo de alcalde con dedicación exclusiva y la actividad vinculada a Auria TV.

La causa permanece todavía en fase de instrucción y deberá continuar con las diligencias acordadas por el juzgado para determinar si existen indicios suficientes para abrir juicio oral por el presunto delito de prevaricación.