Zapatero, de la novela rosa a la novela negra

Las gentes de la izquierda se deshacen en lágrimas y están con el corazón roto, porque no podían pensar, aún no pueden, que un hombre por el que sienten veneración haya hecho algo de lo que expone con precisión matemática el auto del juez Calama. El llanto y sollozo, la conmoción y la incredulidad se deben a la alta estima en la que tenían al interfecto, a que lo habían beatificado, aunque ni ellos saben por qué. Dicen que la derecha "le tenía muchas ganas" y, a lo mejor, basta que la derecha le tenga manía a alguien para que la izquierda lo declare santo y mártir, sobre todo mártir de persecución judicial. Pero si alguno de estos sauces llorones tuviera un poquito de memoria y de honradez tendría que reconocer que Zapatero, hasta hace poco, no era nadie para ellos ni para su bandería política.

El caso del expresidente es realmente asombroso. Destinado, por su propio partido, al vertedero de la historia, y bien destinado, porque su desempeño en la gran crisis dejó al PSOE en harapos, fue saliendo poco a poco del desguace y consiguió, con una entrevista en la radio previa a las últimas generales, que la desmoralizada hinchada socialista hiciera una sesión de coaching emocional que la sacó de su abatimiento. Como la jugada salió bien para Sánchez, aquel inesperado animador pasó a ser el tipo que se pone a tu lado en la máquina tragaperras y hace que salga premio: un amuleto de la suerte. Para esta transformación había abono. Cuando era presidente del Gobierno se inventaron que tenía "baraka". Desde entonces no ha habido campaña electoral sin que Zapatero diera la brasa y fuera aclamado en los mítines socialistas. Perdieron en todas, pero la superstición, cómo no, sobrevive.

Hay que estar muy necesitado para ver en ZP algo parecido a un héroe, un referente o un campeón de causas. Pero el engrandecimiento que se ha hecho de su figura y su Gobierno tiene poco que ver con su figura y su Gobierno. Ha sido un engrandecimiento tardío, posterior a la fase de indiferencia, y claramente oportunista. Se le ha exaltado porque le convenía a Sánchez y para mayor gloria de Sánchez. A fin de cuentas, no había otro. El hilo de continuidad y la cadena de legitimidad del partido estaban tronchadas. No había otro expresidente ni antiguo dirigente del PSOE, de verdadera estatura, dispuesto. Zapatero, en cambio, saltó a la arena a defender a muerte a Sánchez y lo suyo, claro. Fue un intercambio. Luego se le puso literatura.

En el proceso de exaltación tardía, el propio Zapatero se ha endiosado, porque lejos del humilde franciscano que algunos presentan, el hombre tiene su vanidad. La misma que le hizo decir, en vísperas de unas elecciones en Venezuela a las que asistió: "Si he sido capaz, como jefe de Gobierno español, de que ETA abandonara las armas, ¿cómo no lo voy a lograr aquí?". Sus logros en Venezuela, buenos para el régimen, eran conocidos, pero tal como se sospechaba había una cara oculta. Al verla, las gentes de la izquierda se hacen cruces, fingen estupefacción y no quieren dar crédito. Es lógico: han participado en la glorificación y son exactamente como su ídolo caído. Nadie en ese campo representa mejor que Zapatero en qué ha quedado la izquierda y para qué ha quedado. El sentimentalismo, cursi y atroz, fue lo peor que trajo, la peor escuela. Pero la novela rosa es ya el único género que escribe la izquierda, y le va muy bien para ocultar un submundo de novela negra.