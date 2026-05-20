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Política

Desmoralización en las filas socialistas tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra

El Ejecutivo, que asegura "respetar la Justicia", ha comenzado también a cuestionar la actuación del juez instructor José Luis Calama.

El Ejecutivo, que asegura "respetar la Justicia", ha comenzado también a cuestionar la actuación del juez instructor José Luis Calama.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al inicio de la reunión de la Ejecutiva federal del Partido Socialista este lunes en la sede de la formación política en Madrid. | EFE

Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lo han cubierto de elogios durante todos estos meses en los que estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, y esa actitud no ha cambiado tras su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Tanto el Gobierno como el PSOE han profundizado en la defensa férrea de la "inocencia" del dirigente socialista, llegando incluso a sostener argumentos basados en prejuicios, como el que lanzó la ministra portavoz, Elma Saiz, al afirmar que la denuncia fue presentada por "una organización ultra como Manos Limpias", cuando en realidad ha sido presentada por la propia Fiscalía Anticorrupción.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Esta imputación se suma a la sentencia del caso mascarillas, que mantiene en vilo al exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión por esta causa; al exsecretario de Organización Santos Cerdán, imputado por varios delitos; y a las dos citas judiciales pendientes que afectan al entorno del presidente del Gobierno, concretamente a su hermano y a su esposa. Una larga lista de escándalos que ha abierto un evidente frente de desmoralización en las filas socialistas, según admiten fuentes del propio partido, y cuyo desgaste se ha reflejado en las últimas cuatro citas electorales. La más reciente, con María Jesús Montero compartiendo escenario con Zapatero apenas unos días antes de su imputación por el caso Plus Ultra. "Hemos tenido siglos mejores", reconocen estas mismas fuentes, que observan cómo las figuras del entorno socialista van cayendo una tras otra, pese a los agasajos promovidos alrededor de Zapatero.

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Las mismas fuentes reconocen que este tipo de asuntos afecta profundamente al electorado socialista, que se siente "desmotivado" y "desmovilizado". En todo caso, la respuesta interna pasa por hacer un llamamiento a la "calma" y por tratar de "reforzar el espíritu" socialista.

El Ejecutivo, que asegura "respetar la Justicia", ha comenzado también a cuestionar la actuación del juez instructor José Luis Calama, en una línea similar a la mantenida anteriormente con otros magistrados señalados por miembros del Gobierno, como el juez Peinado. "Van a por nosotros", denuncian fuentes socialistas, que interpretan esta actuación judicial como una ofensiva contra el expresidente.

Los 85 folios que apuntan a Zapatero como líder de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" son papel mojado para los socialistas, que insisten en que "no existen pruebas", pese a que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal salieron del despacho de Zapatero, situado en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz —muy próximo a la sede del PSOE—, y de la agencia de publicidad What The Fav S.L., propiedad de sus hijas, portando varias cajas con documentación, mientras un visiblemente nervioso Zapatero aseguraba no haber tenido "jamás" una "sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España".

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