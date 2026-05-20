Carlos Cuesta ha afirmado en su editorial de La Noche de Cuesta que la investigación judicial en torno a José Luis Rodríguez Zapatero constituía "una investigación judicial" y ha asegurado que no se trata de "recortes de prensa", como señala la izquierda, sino de diligencias con un volumen documental relevante.

Cuesta ha arrancado su intervención criticando duramente a los medios públicos y al Gobierno, al señalar que "en España sí hubo determinados pseudomedios" y ha añadido que "el principal de hecho fue RTVE", a la que ha acusado de haber sido "el principal lanzador de bulos". En ese contexto, ha defendido que la información procedía de un auto judicial extenso en el que, según ha afirmado, "los 88 folios" incluían una parte introductoria y el resto correspondía al propio contenido de la imputación.

El periodista ha insistido en que el material incorporado al procedimiento no se basó en interpretaciones, sino en pruebas, y ha afirmado que se trata de "una auténtica avalancha de pruebas", ya que, según ha dicho, "están tan absolutamente comprobados todos los datos, tan certificada la red de sociedades, tan captadas las conversaciones", en las que incluso se mencionaron "mordidas".

En su análisis, Cuesta ha rechazado la tesis de que la causa derivara de informaciones periodísticas o de un "amasijo de recortes", y ha sostenido que "esto no son recortes de prensa, es una investigación judicial". Además, ha remarcado que el auto judicial contenía un nivel de detalle inusual al afirmar que incluso "tenía un índice", algo que evidenciaba la estructura del trabajo judicial.

El origen de la investigación

El editorial también ha abordado el debate sobre el origen de la investigación, y Cuesta ha negado la versión de que esta se hubiera iniciado a partir de una querella posterior, al asegurar que "la investigación comenzó hace año y medio" y que no existía relación con la querella de Manos Limpias.

En esa línea, ha afirmado que el primer registro se ordenó el "9 de noviembre de 2025", mientras que la querella se presentó el "23 de diciembre de 2025". Dada esta cronología, ha cuestionado la versión del Gobierno preguntándose: "¿Cómo puede ser que una querella posterior haya interferido en registros anteriores?".

El periodista también ha criticado las explicaciones ofrecidas en televisión pública y en el entorno gubernamental, al considerar que se había difundido una versión incorrecta de los hechos, y ha sostenido que "este fue el problema de comprar la mercancía averiada del Gobierno".

El PSOE, financiado por Venezuela

En relación con el contenido del auto, Cuesta ha afirmado que este describe "una estructura organizada y estable" y ha añadido que se trata de un "entramado societario complejo" compuesto por sociedades instrumentales sin actividad real y un núcleo operativo que ejecutaba instrucciones de un supuesto liderazgo. En ese contexto, ha asegurado que "en el vértice de la estructura se situó José Luis Rodríguez Zapatero".

El editorial ha incluido también referencias a declaraciones políticas, como la de Félix Bolaños, quien ha salido en defensa del expresidente afirmando que "nunca le he visto interés por el dinero".

Por último, el periodista ha vinculado la investigación con escenarios internacionales y ha afirmado que "Venezuela ha estado financierando al Partido Socialista Obrero Español", además de sostener que el auto judicial abría nuevas líneas de investigación al afirmar que "el auto abre puertas inmensas" y que incluso dejaba "una vía abierta hacia Pedro Sánchez".

Cuesta ha concluido su intervención señalando que el caso no se limitó a una controversia mediática, sino que, según su interpretación, se sustentó en actuaciones judiciales y policiales en curso, al afirmar que "de bulos nos enfrentamos los demás, pero ellos se enfrentan a una catarata de actuaciones judiciales y de pruebas".