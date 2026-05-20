El misterioso caso de la muleta cambiante de Yolanda Díaz

La política española últimamente está dejando escenas difíciles de explicar, pero lo de Yolanda Díaz y su muleta empieza a entrar en terreno paranormal. O, al menos, es una de esas ocasiones en las que uno tiene que reproducir varias veces un vídeo en bucle para comprobar si realmente ha visto lo que ha visto.

El misterio se ha desatado durante el viaje oficial de la vicepresidenta segunda del Gobierno a China. En un vídeo distribuido por la agencia EFE —es decir, imágenes oficiales, sin filtros de TikTok, sin inteligencia artificial y sin posibilidad de andar invirtiendo fotografías como ocurre a veces en redes— se puede ver a Yolanda Díaz utilizando la muleta indistintamente en un lado y en otro mientras desarrolla su agenda en Pekín.

La líder de Sumar inició esta semana una visita de tres días al país asiático, apenas un mes después del viaje de Pedro Sánchez, con reuniones con altos cargos chinos y participación en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026. Pero lo que ha terminado monopolizando la conversación en redes no han sido precisamente las relaciones comerciales entre España y China, sino el misterioso caso de la muleta cambiante.

Porque en unas secuencias Díaz aparece apoyándose en la muleta con el brazo derecho. Apenas segundos después, la lleva en el izquierdo. Más tarde vuelve a cambiar. Y así sucesivamente. La clave está en la pulsera de la muñeca y la dirección del cinto.

Yolanda Díaz sufrió un esguince tras una caída el pasado 12 de mayo. Lo confirmó ella misma a través de las redes sociales en un mensaje en el que recomendaba hacer caso al médico y tener "cuidado con las escaleras". La lesión la obligó a suspender parte de su agenda política prevista para esa semana, aunque apareció este jueves en Madrid en la clausura del acto "Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad" utilizando dos muletas.

Necesito resolver una duda porfa. Alguien me explica ¿por qué Yolanda Díaz primero tiene la muleta en el lado derecho y luego en el izquierdo? 🤔 pic.twitter.com/vG8LG9cL4s — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) May 19, 2026

El detalle de la muleta cambiante ha disparado los comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios observan el fenómeno con fascinación y tratan de averiguar qué tobillo tiene exactamente lesionado Yolanda Díaz. "Es que tiene un esguince fijo discontinuo", explicaba un tuitero.

Nada de eso. "Se llama esguince progre, inclusivo y resiliente. No hay que discriminar un tobillo de otro...", señalaba otro mensaje. "Es que es ambidiestra", explicaba otro tuitero, mientras no pocos señalaban lo paradójico que resultaba, ya no lo de la muleta, sino lo de tener un esguince e ir con tacones.