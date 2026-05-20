El portavoz de Aldama avisa sobre el caso Plus Ultra: "Esto no acaba aquí"

Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, ha asegurado en La noche de Cuesta de esRadio que la declaración prevista para este martes en la Audiencia Nacional puede abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso Plus Ultra y las presuntas conexiones políticas alrededor del rescate de la aerolínea.

Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Bermejo ha defendido que el auto del juez José Luis Calama contiene indicios "francamente serios" y ha apuntado directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Es la primera vez que uno se percata de que un expresidente del Gobierno se sienta, o por lo menos hay intentos de pensar que él tiene algo que ver con toda esta trama", ha afirmado.

"Hay mucha tinta que correr"

El portavoz de Aldama ha avanzado que la comparecencia judicial del empresario no se limitará al llamado caso mascarillas ni a las derivadas relacionadas con Francina Armengol o Ángel Víctor Torres. "No lo dudes, Carlos", ha respondido al ser preguntado sobre si las declaraciones servirán para seguir dibujando una supuesta financiación irregular del PSOE.

Bermejo ha señalado que Aldama suele acudir a sede judicial con una estrategia muy definida y que sus declaraciones "van describiendo paisajes y personas que son afines con esta historia". Además, ha sostenido que detrás del rescate de Plus Ultra "pudimos ver la presión que se hizo y que se ejerció políticamente para ello".

En ese sentido, ha insistido en que "hay mucha tinta que correr" y ha advertido de posibles novedades judiciales en las próximas semanas. "Preveo que en próximas fechas haya algún que otro detenido", ha afirmado.

Las referencias a Zapatero y Plus Ultra

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha recuperado unas declaraciones previas de Víctor de Aldama en las que aseguraba que Plus Ultra transportaba una "mercancía especial" y vinculaba directamente a Zapatero con el rescate de la aerolínea. Bermejo no ha querido concretar, aunque ha deslizado que los oyentes "saben a cuál nos estamos refiriendo".

El portavoz también ha asegurado que Aldama dispone de información "sobre la financiación de la Internacional Socialista" y sobre la "canalización de los fondos del chavismo", situando nuevamente a Zapatero "como figura central".

Asimismo, ha defendido que las investigaciones internacionales refuerzan las sospechas recogidas en el auto judicial. "Quien le sienta en el banquillo es la Fiscalía Anticorrupción y, por supuesto, recordemos que hay una comisión rogatoria tanto suiza como francesa", ha señalado.

Bermejo ha cargado también contra el Gobierno por negar las acusaciones y ha lamentado el daño reputacional que, a su juicio, está provocando el caso. "Esto está afectando mucho a la reputación del país", ha afirmado, antes de sostener que "la auténtica oposición política en este país" la han ejercido "los propios periodistas".