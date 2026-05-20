Ferraz evita abrir expediente a Zapatero pese al terremoto judicial

Tras los sucesivos escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE en los últimos años, en Ferraz se da por hecho que debería existir un protocolo de actuación homogéneo para todos los cargos y dirigentes implicados en investigaciones judiciales. Sin embargo, la respuesta del partido continúa variando en función del peso político de cada figura y de su cercanía al núcleo duro del poder socialista.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, la dirección del PSOE no contempla, por el momento, abrir un expediente informativo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a su imputación en el caso Plus Ultra. Una decisión que contrasta con la actuación ejercida por Ferraz en otros casos de corrupción, como el protagonizado por el exministro José Luis Ábalos, al que el partido exigió entregar su acta de diputado tras la detención de su exasesor Koldo García y contra el que sí se abrió un expediente interno, aunque no se cerró hasta un año y medio después.

Del mismo modo, Ferraz tampoco contempla suspender de militancia a Zapatero, consciente de que una medida de ese calibre supondría reconocer implícitamente la gravedad y credibilidad de las acusaciones que cercan al expresidente.

El Gobierno descarta cualquier responsabilidad por la corrupción, pero defiende que "empatiza con la ciudadanía". Sin embargo, en el caso de Zapatero, Ferraz considera que, por ahora, no existen motivos suficientes para adoptar medidas disciplinarias. Los socialistas sostienen que la imputación no implica culpabilidad y prefieren esperar a la evolución judicial del procedimiento antes de mover ficha. No obstante, el expresidente está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, una causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La posición del PSOE resulta especialmente llamativa después de que el propio Pedro Sánchez haya salido públicamente en defensa del expresidente, apelando incluso a preservar su "buen nombre". Mantienen que, por el momento, no existen pruebas concluyentes que acrediten el carácter delictivo de los hechos por los que está imputado el expresidente, aunque en las filas socialistas el impacto de la noticia ha generado una profunda sensación de shock y desmoralización.