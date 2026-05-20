"Habría que llamarle narcosocialismo": Lucía Etxebarria desnuda el plan de Sánchez para desintegrar España

La escritora Lucía Etxebarria ha explicado en La Noche de Cuesta, en esRadio, las tesis de su último libro, Patocracia. En él describe cómo puede destruirse una democracia desde dentro siguiendo una hoja de ruta que el sanchismo ha ejecutado paso a paso. Y lo hace desde una posición singular: trabajó como asistente personal del asesor Miguel Barroso en los años noventa, lo que le permitió observar de primera mano los vínculos entre el socialismo español y la red de influencia latinoamericana.

Esa experiencia le permite situar el origen de la estrategia mucho antes de lo que se suele asumir. "Desde 1995 ya estaban en esta idea de radicalizar lo que era un partido socialdemócrata para convertirlo en la Internacional Socialista. Esto no viene de ayer", ha afirmado. Ha recordado los continuos viajes de Barroso a Cuba en aquella época y los lazos que ya entonces se tejían con lo que después sería el chavismo venezolano.

La hoja de ruta del Grupo de Puebla

La escritora ha explicado el concepto central de su libro: la llamada hoja de ruta bolivariana, un documento del Grupo de Puebla que describe cómo hacerse con una democracia no mediante una revolución, sino infiltrándose en ella y destruyéndosela desde dentro. Las fases, según ha detallado, son siempre las mismas: primero, tomar el control del relato y los medios de comunicación; segundo, destruir al disidente; tercero, la cooptación de la obra pública para financiar la estructura política; cuarto, interferir en la justicia; y quinto, manipular las elecciones. "Es la misma hoja de ruta que se siguió en Venezuela, en Argentina, en El Salvador antes de Bukele", ha comentado. No ha dudado en advertir que España ha atravesado ya todas las fases previas a la última. "Aquí hemos visto cómo han tomado tele Pedro y los medios", ha relatado.

Ha insistido además en la necesidad de no llamar a este fenómeno socialismo, término que el ciudadano medio asocia con la socialdemocracia. "Habría que llamarle narcosocialismo, para que quede claro que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, sino con un grupo que utiliza esa etiqueta para infiltrarse", ha explicado. Asimismo, ha detallado que "la patocracia es el Gobierno dirigido por patócratas, personalidades patológicas, que hacen sufrir a sus súbditos".

Persecución en primera persona

Lucía Etxebarria ha relatado su propia experiencia como ejemplo de la segunda fase de esa hoja de ruta. Cuando empezó a cuestionar públicamente la ley trans desde dentro del ámbito progresista, se desencadenó contra ella una campaña que incluyó acusaciones de plagio y seguimiento físico con el objetivo de amedrentarla. "Me pusieron a gente a seguirme para pegarme por la calle, o al menos para asustarme. Esto se demostró en un juicio", ha afirmado.

La escritora ha cerrado su intervención con otro aviso que ha comparado con el que lanzaban los venezolanos en España antes de que Podemos alcanzase relevancia. "Venezuela era el país más rico de América Latina y el más moderno, y ellos pensaban que esto no les iba a pasar. Argentina estaba entre los dos primeros del mundo en renta per cápita a principios del siglo XX", ha recordado.

En ese contexto, Etxebarria ha lanzado una afirmación de mayor calado, aunque ha reconocido expresamente no tener pruebas. A su juicio, las últimas elecciones generales ya fueron manipuladas, y ha apuntado a dos indicios que considera llamativos: la abultada diferencia entre el voto por correo y el voto presencial, y la presencia de votos procedentes de Venezuela. "Allí el chavismo decía tú y tú y tú, ahora os nacionalizamos y votáis. Y todavía no están publicadas las actas de las elecciones que ganó María Corina Machado", ha aseverado.

Ha concluido con un mensaje dirigido al votante histórico del PSOE: "Tú votaste un partido que ya no existe. Le metieron un caballo de Troya. Tu identidad como socialdemócrata fue destruida".