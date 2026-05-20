El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sigue defendiendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de haber sido imputado este martes por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y ha criticado que el sector de la izquierda, entre ellos Rufián, hayan cambiado de discurso y hayan "bajado el dedo" al expresidente un día después de la imputación.

En una entrevista en la televisión separatista de TV3, Pablo Iglesias ha señalado que le llama la atención cómo "ciertos sectores mediáticos progresistas han bajado el dedo a Zapatero. Me llama la atención el cambio del discurso de Rufián de ayer a hoy. El auto es muy duro y pinta mal para Zapatero pero hay cosas que me parecen inverosímiles".

Me llama la atención cómo ciertos sectores mediáticos progresistas han bajado el dedo a Zapatero. Me llama la atención el cambio del discurso de Rufián de ayer a hoy. El auto es muy duro y pinta mal para ZP pero hay cosas que me parecen inverosímiles. Puede que yo sea un ingenuo… pic.twitter.com/KYB9eqELqK — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 20, 2026

"Puede que yo sea un ingenuo pero me parece poco verosímil que Zapatero haya sido imbécil. Y ojo, de la acusación contra ZP no se puede desentender Sánchez. La decisión del rescate a la aerolínea sería su responsabilidad", ha añadido Iglesias.

Sobre la estrategia de respuesta del PSOE, ha dicho que le parece "extraña" por hablar de presunción de inocencia. A su juicio, utilizar ese término en política es "casi reconocer que puede no haber inocencia. Han estado torpes si creen que esto no va a ninguna parte", ha lamentado.

Iglesias también ha recordado el papel de Zapatero en Venezuela y su amistad con Delcy. A su juicio, esto es "muy espectacular " y ha señalado que el caso durará más de cinco años. En este sentido, el exlíder de Podemos ha dicho que "esto destroza a Zapatero y al Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que le da el dinero a Plus Ultra". "No hay corrupción de Zapatero que se pueda separar de la corrupción del PSOE. No me puedo explicar como Zapatero ha sido tan torpe y tonto", ha reconocido.