Darth Vader saca las uñas por Palpatine (y Feijóo lo hace bien)

Cantaba la consigna un alto cargo del Gobierno ante, más que un corrillo, un coágulo de periodistas que cortaban la circulación del pasillo: todo dios a defender a Palpatine, o sea, a José Luis Rodríguez Zapatero, y a licuar el auto de imputación, made in Calama, por no aportar ninguna prueba documental contra el Maharishi progre. Y Darth Vader, es decir, Pedro Sánchez, sacó las uñas por, en palabras del Diosdado de Valladolid, Óscar Puente, "el mejor socialista". Uno al que se le investiga por blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Llegó el presidente al hemiciclo a las 8:57, exhibió una sonrisa pantojil –"dientes, dientes…"– y conversó de una manera amigable y forzada con el lacayo Patxi Lo, fingiendo tranquilidad, un aquí nada pasa que no se tragan ni en La hora de La 1. Ahórrese el sicario ese dirigente pepero que no me traga por mis crónicas parlamentarias: Feijóo estuvo bien. De notable, qué narices –me pillan generoso–. El líder de la oposición hizo lo que debía: apuntar contra el "supervisor de nubes" milloneti que, por sus presuntos trapicheos, peregrinará a la Audiencia Nacional en un par de semanas. Tres preguntas disparó el gallego: cómo ejercía Zapatero su influencia en el Gobierno, si Sánchez iba a "arremeter" contra los jueces, "como mandó ayer a sus subordinados", "y la tercera, y la más importante: ¿qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?".

El líder del Ejecutivo dio una de cal y, como canta Calamaro, "otra de harina": "Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero". Acto seguido, se puso a cantar sus supuestas virtudes, mientras el ministro Víctor Ángel Torres aplaudía apretando los labios con la fuerza de una prensa hidráulica de cincuenta toneladas. En su réplica, Feijóo les reprochó falta de originalidad: "Esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel; defendieron a Súper Santos Cerdán, y va camino de ir a la cárcel; solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes, que siguen siendo honestos, se han quedado de piedra. La pregunta es por qué usted no". Más flojillo fue el remate: "España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto". Bueno, vale. Vasta fue la ovación que le brindó la bancada genovesa. El pasado sábado, en Jerez, a Morante le aplaudieron menos.

El yerno de Sabiniano, vago y santaolallo, recurrió a la foto de Marcial Dorado y, de refilón, vertió basura sobre los jueces: "En plena campaña electoral, anunció un sumario que estaba bajo secreto". "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", insistió, emplazando a Feijóo a las elecciones del año que viene: "Si los españoles quieren, aquí seguiremos ocho años…, cuatro años más". No tengo tan claro que fuera un lapsus.

Abascal firmó una intervención inoportuna, digna del Sombrero Loco de Alicia en el País de las Maravillas, y se puso a hablar de las ayudas sociales que reciben los inmigrantes ilegales: "Desprecia al pueblo español y quiere sustituirlo en un proceso de nacionalizaciones masivas y fraudulentas". Sánchez se lo ventiló sin esfuerzo: "No ha logrado todavía poder y ya ha metido la mano, señor Abascal. Eso es lo que usted hace". El de Vox, en su ínfima réplica, tarde ya, le acusó de ser el jefe de Ábalos, de Koldo y –aleluya– de Zapatero: "Eso nos lo dirán los tribunales". El socialista: "Que yo sepa, los tribunales no han dicho eso, señoría. Lo que sí sabemos es que su asesor cobra 30.000 euros al mes. Si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado?". Y hasta luego, Kiko. Digo, Lucas.

El Gabriel Rufián de este miércoles impugnó al Gabriel Rufián que, veinticuatro horas atrás, atribuyó la imputación al lofer –dicen lofer–, a Manos Limpias y a Iker Jiménez. El portavoz de ERC, como un galán despechado de telenovela, manifestó estar "jodido" y que, aunque le tiene "un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero", "también tengo ojos en la cara". Como Winston Smith y O’Brien. "Si esto es verdad, es una mierda", continuó el niño bonito del columnismo matritense, "si es mentira, es una mierda aún mayor". Sánchez volvió a apoyar a Zapatero y destacó, con dos segundos extra, cortesía de la delegada del PSOE en la presidencia del Congreso, que durante su presidencia "no hubo ningún caso de corrupción". Los ERE ya si eso. Que pregunten al compañero Pedro de Tena.

Cayetana Álvarez de Toledo celebró ante Félix Bolaños que el Estado de derecho funciona "a pesar de sus burdas y obscenas presiones" y recordó el historial de Zapatero, desde su presidencia al presente: "Hace de peón de Pekín en Europa y Análisis Relevante es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder". La portavoz adjunta del PP, maliciosa, apuntó a las municipales: "2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. Rematen la faena. A por ellos. Oblíguenles a pedir el voto para una trama criminal". El ministro de Presidencia recurrió al viejo estribillo del 11-M: "Usted no tiene una hemeroteca: tiene una losa. Gracias". Sin más.

Ester Muñoz rubricó, y no es la primera semana que lo hace, la mejor intervención de la jornada. A diferencia de muchos de sus compañeros, la portavoz del PP se prepara con creces sus intervenciones y, muy importante, no necesita leer en el momento, viene leída de casa. "¿Quién le dijo sí a Zapatero?", preguntó la diputada por León, quien aventuró que a los miembros del Ejecutivo "no les queda nada, se les acabó el relato": "Agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este Gobierno". Bolaños, como un niño enrabietado: "Ustedes ya le han declarado culpable, ya le han condenado. Ese es su respeto por el Estado de derecho".

Miguel Tellado, divertido y afónico, lamentó –es un decir, claro– que, tras el "batacazo electoral de María Jesús Montero", fuera imputado Zapatero, "su guía, su faro, su vara sagrada, su padrino. El padrino". Parafraseando a Ábalos, el secretario general del PP imaginó al expresidente diciendo: "Soy socialista porque soy comisionista". Bolaños: "Celebro que ahora se dedique a la poesía". Como quien mira los muros de la patria mía, "si un tiempo fuertes, ya desmoronados, / de la carrera de la edad cansados, / por quien caduca ya su valentía".