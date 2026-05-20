La hemeroteca retrata a Sánchez otra vez: de pedir dimisiones por una imputación a defender a Zapatero

Pedro Sánchez dejó escrito en 2017 un mensaje que hoy vuelve con fuerza al debate político y que vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre su discurso de entonces y su actitud actual ante los casos de corrupción que afectan al entorno socialista. En plena ofensiva política contra el Partido Popular por los distintos procedimientos judiciales que salpicaban a cargos del partido, el entonces líder de la oposición escribió en su cuenta de X (entonces Twitter) tras la imputación de Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica: "Continúa el serial: Pedro Antonio Sánchez, imputado por la Púnica. Mientras, Rajoy sigue sin dar la cara y sin presentar su dimisión".

Aquel mensaje no fue aislado. Durante aquellos años, el PSOE de Sánchez elevó la presión política sobre Mariano Rajoy y su Gobierno, reclamando explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas por cada avance judicial que afectara al PP, incluso en fases iniciales de instrucción.

Continúa el serial: Pedro Antonio Sánchez, imputado por la Púnica. Mientras, Rajoy sigue sin dar la cara y sin presentar su dimisión. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 26, 2017

La Gürtel y la presión política sobre Rajoy y Ayuso

Ese clima de exigencia política tuvo uno de sus momentos más intensos en julio de 2017, cuando Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en declarar como testigo en un juicio, en el marco del caso Gürtel.

Aquel episodio fue utilizado por el PSOE como un símbolo de desgaste político del Ejecutivo popular. Desde Ferraz se insistía en que la situación era insostenible y se reclamaban responsabilidades políticas más allá del resultado judicial, en una estrategia que situaba al PP como un partido permanentemente cercado por la corrupción.

Ese mismo patrón de presión política volvió a repetirse años después, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, durante la crisis política de 2024 en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En marzo de ese año, tras conocerse que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y falsedad documental, el entorno del Gobierno y sus socios intensificaron las peticiones de dimisión contra la presidenta madrileña.

Sean coherentes con lo que predican, Sr. Feijóo. Le exijo que sea valiente y pida la dimisión de la Sra. Ayuso. Aunque eso le cueste el puesto como al Sr. Casado. pic.twitter.com/vJVTyXM6NB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 13, 2024

El cambio de discurso con Zapatero

El contraste llega ahora con la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, que ha sido imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.

La investigación judicial gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea durante la pandemia y analiza si pudo existir una red de intermediación y presuntas contraprestaciones vinculadas a la operación. En el procedimiento aparece el empresario Julio Martínez, señalado como pieza clave en la investigación y considerado por los investigadores como intermediario en la estructura analizada por la Audiencia Nacional.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la reacción de Pedro Sánchez ha sido completamente distinta a la mantenida en el pasado frente a casos similares que afectaban al PP. El presidente del Gobierno ha cerrado filas con Zapatero y ha enviado un mensaje interno a la militancia en el que pide "reafirmarse in la tarea de avanzar" y define al expresidente como "un buen compañero, que tanto hizo y sigue haciendo por la causa socialista".

De la exigencia inmediata al silencio político

La diferencia de criterio ha reabierto el debate sobre la doble vara de medir del actual presidente del Gobierno en función de a quién afecten los procedimientos judiciales. En el pasado, el PSOE convirtió la corrupción del PP en uno de sus principales argumentos políticos, exigiendo dimisiones inmediatas y asumiendo que la mera imputación debía tener consecuencias políticas directas.

Hoy, sin embargo, la respuesta es sensiblemente distinta cuando las investigaciones alcanzan a figuras relevantes del entorno socialista, como ocurre en el caso de Zapatero. En este contexto, la hemeroteca vuelve a situarse como un elemento incómodo para Pedro Sánchez, al confrontar de forma directa sus exigencias del pasado con su gestión del presente político.