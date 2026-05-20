La imputación de Zapatero traspasa fronteras: es una "descomposición política en directo"

Ha sido tan sonada la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que varios eurodiputados han recogido en sus redes sociales el duro golpe que supone esta causa para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el traspié que representa para lo que los socialistas consideraban su principal activo electoral.

La eurodiputada portuguesa del Partido Popular Europeo (PPE), Ana Miguel Pedro, acusa al Gobierno de Sánchez de estar inmerso en un sistema de corrupción y autoprotección. En redes sociales, establece una comparación sarcástica entre Zapatero y Winston Churchill, símbolo de liderazgo. Continúa con la ironía al calificarlo de "estadista imaginario", en alusión a la imagen de "buen" hombre de Estado que, según sostiene, le atribuyen los socialistas; de ahí que Sánchez pidiera al PSOE preservar el "buen nombre de Zapatero".

O nosso "Churchill" e Estadista imaginário já conta nove escândalos. Uma decomposição política em directo. https://t.co/zCjojUj3XQ — Ana Miguel Pedro (@anampedro) May 19, 2026

Los escándalos acumulados por el Ejecutivo no tienen precedentes y ponen en grave riesgo los cimientos políticos de Sánchez, a la espera de la sentencia del caso mascarillas, que mantiene en vilo al exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión por esta causa; al exsecretario de Organización Santos Cerdán, imputado por varios delitos; y a las dos citas judiciales pendientes que afectan al entorno del presidente del Gobierno, concretamente a su hermano y a su mujer. De ahí que la eurodiputada portuguesa describa la situación que atraviesa el Gobierno como una "descomposición política en directo".

También el vicepresidente del Grupo PPE, Siegfried Mureșan, ha destacado el hecho de que sea la primera vez que un expresidente del Gobierno esté bajo investigación penal en un caso de corrupción.

Former Socialist Prime Minister Zapatero is under criminal investigation for alleged money laundering in the Plus Ultra case linked to the €53M bailout granted under the government of Pedro Sánchez. Never before in democratic #Spain has a former Prime Minister been under… — Siegfried Muresan 🇷🇴🇪🇺 (@SMuresan) May 19, 2026

"Lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es mantenernos siempre alejados de los políticos corruptos que malgastan nuestro dinero", denuncia el miembro del Parlamento Europeo, mostrando su preocupación por el escándalo que impacta a toda una generación de dirigentes socialistas.

Tras la férrea defensa protagonizada hoy por Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno —como ya hizo anteriormente con José Luis Ábalos y Santos Cerdán—, la hemeroteca podría acabar pasándole factura, dada la gravedad de las imputaciones a las que se enfrenta el expresidente.