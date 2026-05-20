¿En serio Zapatero acabó con ETA?

Como carecen de decencia, se sienten acorralados y sólo saben mentir, los socialistas han salido en tromba a defender a José Luis Rodríguez Zapatero con una apabullante despliegue de bulos. El primero de todos que la imputación del expresidente socialista es fruto de una denuncia de Manos Limpias, una falsedad difundida sin rubor por la portavoz del Gobierno, la cerdanista Elma Saiz, que además se atribuye la condición de jurista para dar mayor fuste a sus patrañas.

Pero el supuesto origen espurio de la imputación por ladrón, corrupto y mentiroso del gran valedor de la salvaje dictadura venezolana no es nada en comparación con el retrato que ha trazado del personaje Pedro Sánchez, probablemente el mentiroso más contumaz de la historia de España. En su patética defensa del ídolo caído, el presidente del Gobierno ha llegado al extremo de asegurar que "Zapatero acabó con ETA". Sí, sí, eso dijo Sánchez sin que se le desencajara la mandíbula de la vergüenza.

A diferencia de lo que ha sostenido Sánchez, lo que hizo Rodríguez Zapatero fue todo lo contrario. Mantuvo con vida a ETA, tendió la mano a los terroristas cuando habían sido derrotados por las víctimas que plantaron cara a los asesinos, por la Guardia Civil y la Policía Nacional y por jueces y fiscales. La banda terrorista estaba en las últimas cuando Rodríguez Zapatero acudió al rescate de los criminales, les proporcionó cobertura política y los incrustó en las instituciones. Eso es lo que hizo Zapatero mientras pisoteaba los derechos de las víctimas y convertía el Estado de derecho en un Estado fallido. Que Sánchez diga que su colega acabó con ETA es de una obscenidad fuera de registro. Miente. Y lo sabe. Lo que hizo Rodríguez Zapatero fue convertir la derrota policial, judicial y social de ETA en una victoria política de los terroristas y eso es un crimen que explica perfectamente todo lo que vino después, su apoyo a los tiranos de Venezuela, su sometimiento al régimen chino así como todos los delitos que se le imputan en un auto judicial. En concreto, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Poca cosa en comparación con el blanqueo de terroristas, narcotraficantes y dictadores.

Como otros notorios especialistas en el crimen, Rodríguez Zapatero ha proyectado la imagen de hombre desinteresado. Lo mismo que Pujol, que presumía de austeridad mientras su señora y sus hijos no paraban de mover misales/millones entre Andorra y Suiza. Pero es que en su carrera delictiva, lo de ser el típico trincón de la divisa socialista es el menor de sus desmanes. Rodríguez Zapatero es, por ejemplo, el culpable de cientos de miles de desahucios mientras decía que la economía española había entrado en la Champions League. Zapatero, el mismo irresponsable cínico y frívolo que no tenía ni idea de economía, aquel al que Jordi Sevilla iba a enseñar todo lo que necesitaba saber de la materia en dos tardes. Poco nos pasa.

Estamos hablando también del que forzó una retirada ignominiosa del Ejército en Irak, del que no se levantó al paso de la bandera de los Estados Unidos en un desfile del 12 de Octubre, del enviado de Pedro Sánchez junto a Santos Cerdán para negociar en Suiza con Carles Puigdemont cómo acabar con España.

Sánchez, su familia, sus socios, todo el Gobierno y el PSOE en pleno están contra las cuerdas y por eso son más peligrosos que nunca. La ley de nietos y la regularización masiva son una descarada manipulación del censo, un pucherazo en toda regla. En las tiendas del Raval de Barcelona hay comercios que lucen la imagen de Sánchez sonriente y la leyenda "gracias, señor presidente" en inglés. El sanchismo no va a dejar el poder gratis y por las buenas por muchas elecciones que pierda. Han demostrado por activa y por pasiva que carecen de escrúpulos. No hay más que ver el caso del exfiscal general García Ortiz. Hay que prepararse para los peores escenarios.