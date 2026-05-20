El subinspector de policía y portavoz de JUNTOSPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha defendido la labor de los agentes en la investigación que ha derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que ha cargado duramente contra las filtraciones internas y contra quienes, a su juicio, perjudican las actuaciones policiales.

Durante una entrevista en La Noche de Cuesta, el subinspector ha comenzado reconociendo el trabajo de los "compañeros de la UDEF": "Mira que hemos hablado aquí días en tu programa, poniendo en duda a mucha gente el trabajo de los compañeros, que al final han logrado sacar adelante esta imputación tan gorda y tan especial, porque nunca un expresidente del Gobierno había sido imputado por estos delitos tan graves".

El subinspector ha subrayado además que la investigación se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo bajo estrictas medidas de confidencialidad: "El fiscal anticorrupción ordenó que los policías le informasen directamente, saltándose el trámite de los jefes para evitar esto que tú estás contando", ha señalado en referencia a las filtraciones.

Investigaciones en secreto

En este sentido, ha insistido en que "los compañeros han llevado la investigación completamente en silencio, en secreto, sin levantar la voz, sin levantar la liebre, sin decir nada de nada durante casi dos años", y ha advertido de que en este tipo de procedimientos "no le gusta a nadie que alguien diga cosas que no tiene que decir para perjudicar la investigación".

Perdiguero ha sido especialmente duro con quienes filtran información: "Estos que se chivan, estos que filtran… yo creo que había que depurarlos. Alguien tiene que hacer lo que tenga que hacer para quitarlos del medio".

Sobre la actuación policial en el caso, también ha apuntado a la importancia de la intervención de los agentes en el momento clave de la operación: "Si no llegan a entrar esa mañana los compañeros a ejecutar la orden de entrada y registro del juez Calama, este señor aquí no está".

El viaje de Zapatero a Venezuela

Asimismo, Perdiguero ha calificado de "raro" el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que "era un viaje raro, de dos días… irte hasta la otra punta del mundo para volver en dos días… cuando menos era relativamente capcioso".

El subinspector ha añadido que "era muy extraño" y ha insistido en que la actuación policial fue determinante: "Si no llegan a entrar esa mañana, este señor aquí no está".

Finalmente, Perdiguero ha criticado lo que considera cambios de discurso posteriores a la publicación del auto judicial y ha cargado contra algunas reacciones políticas, mencionando al diputado Gabriel Rufián, de quien ha asegurado que ha reculado en sus posiciones y que incluso habría pedido perdón por defender a Zapatero.

"Todos los que ayer dijeron que era una barbaridad, una persecución judicial, hoy están reculando", ha concluido, antes de trasladar un mensaje de apoyo a los agentes de la UDEF: "A los agentes, sí. A los mandos políticos, no".