Rufián se ofrece a los nacionalismos para liderar un proyecto común en las elecciones: "Estoy dispuesto"

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que está "dispuesto" a liderar un nuevo espacio político a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Rufián ha señalado que asumiría ese papel si su presencia "puede ayudar", aunque ha precisado que la decisión debe corresponder a las formaciones progresistas implicadas.

Durante un acto que ha organizado Club Siglo XXI en Madrid, Gabriel Rufián ha defendido la necesidad de construir un proyecto político de carácter nacional que albergue a los diversos partidos nacionalistas. Sus ejemplo son la Chunta Aragonesista o Adelante Andalucía. Sobre este último ya ha confesado su admiración. Y es que el portavoz de Esquerra ha subrayado especialmente campaña que ha realizado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Rufián quiere quedarse en Madrid

Ante la pregunta sobre la posibilidad de liderar una candidatura de izquierdas separatistas en las próximas elecciones generales, Gabriel Rufián ha respondido que sí. "Si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto. Por supuesto", ha dicho.

Aun así, ha matizado que la decisión sobre quién debe encabezar un hipotético proyecto conjunto corresponde a los partidos que formen parte de ese espacio político que congrega a la extrema izquierda y al nacionalismo. En ese sentido, ha insistido en la necesidad de que exista un acuerdo entre las distintas formaciones que tienen como objetivo acabar con la integridad nacional.

Enfrentamientos intestinos en Esquerra

Además, ha defendido el papel de ERC más allá de Cataluña; al respecto ha aseverado que esta fuerza separatista "siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras". No obstante, ha explicado que la decisión de participar de un proyecto de tal calado no supondría alejarse de Esquerra: "Yo no me voy a ir hasta que me echen", ha asegurado.

El portavoz de ERC ha reconocido que mantiene diferencias de carácter político y personal con Oriol Junqueras. "No estamos de acuerdo en todo" y "alguna vez nos queremos matar", ha explicado. Por otro lado, ha reconocido que "nunca" dirá "una mala palabra sobre él" porque consideraría que hacerlo sería "una canallada".