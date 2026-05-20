Sánchez muestra "todo su apoyo" a Zapatero y recurre a Irak y ETA para defenderlo

Dura sesión de control en el Congreso después del auto demoledor de la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Ningún ministro ha querido dar la cara por él ante la prensa, a pesar de la orden dada por Pedro Sánchez para defenderle. Sin embargo, el texto del juez ha dejado sin palabras a los miembros del Ejecutivo, que ayer sí salieron en tromba a respaldarle. Hoy, sólo Pedro Sánchez le ha mostrado su "apoyo".

"Toda la colaboración con la Justicia, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha defendido el jefe del Ejecutivo, sacando pecho porque "propició el fin de ETA", después de que Alberto Núñez Feijóo le preguntara de forma retórica "cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero", como ocurrió con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir", le ha recordado.

El presidente del Gobierno, incapaz de esquivar la interpelación, ha optado por recurrir a los clásicos para intentar zafarse del PP: la foto del narco, la guerra de Irak o Isabel Díaz Ayuso. "Si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo, o a las fotos de su pasado", ha dicho, acusándole también de tener información privilegiada por hacerse eco el 12 de mayo de las informaciones que ya apuntaban a la posible imputación de Zapatero.

"¿Quién le pasó la información, el mismo que se lo pasó al jefe de gabinete de Ayuso con sus p'alantes?", le preguntaba Sánchez a Feijóo, advirtiéndole de que "para llegar a la Moncloa hacen falta votos, no sirven atajos", pese a haber ascendido con una moción de censura contra Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo advertía, incluso, que "habrá elecciones en 2027" y "si los españoles quieren seguiremos aquí 8 o 4 años", decía.

Feijóo, muy duro, le acusaba: "Ha llegado al poder para saquearlo todo, incluso la decencia, el que pueda robar que robe, ese es su lema", decía. Santiago Abascal optaba por habar de la inmigración y esquivar la cuestión de Zapatero, consciente de que el choque por la corrupción favorece a PP y PSOE.