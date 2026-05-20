Sumar acusa a la Policía de racismo por detener inmigrantes que después no podrán regularizarse

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, ha acusado a la Policía Nacional de racismo por utilizar "perfilados raciales", que son prácticas de seguridad en las que una persona es identificada, registrada o detenida principalmente por su raza, color de piel, origen étnico, nacionalidad o rasgos físicos, y no por una sospecha concreta basada en su conducta. Esto supone una traba, según la formación de extrema izquierda, que ha denunciado que estos inmigrantes detenidos con antecedentes no pueden acceder a la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, mediante la cual van a obtener los papeles más de medio millón de extranjeros por la vía rápida.

"Estamos viendo una grieta crucial en el proceso de regularización extraordinaria en nuestro país, ya que asistimos a un aumento de perfilados raciales y detenciones de inmigrantes de origen magrebí que terminan internados en CIE en nuestro país. Personas para las que, debido a esa parada por parte de la Policía Nacional y a ese perfilado, esto al final constituye un antecedente que imposibilita que puedan solicitar la regularización", ha asegurado la diputada de Más Madrid adscrita al grupo de Sumar Tesh Sidi.

Así lo puso de manifiesto la política de extrema izquierda en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde criticó esta supuesta práctica de "perfilado racial discriminatorio", que "está aislando y marginando a miles de personas que podrían tener acceso a esa regularización".

En esta misma línea, indicó que, desde Más Madrid, consideran que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska debe cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos del proceso y se encuentren en estos espacios puedan acceder "de una forma óptima".

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España son instalaciones donde se retiene de forma temporal a personas extranjeras que están en situación administrativa irregular y que tienen una orden de expulsión o devolución pendiente. En este sentido, el máximo legal suele ser de 60 días. Si en ese plazo no se ejecuta la expulsión, la persona debe ser liberada.

En paralelo, la parlamentaria recordó que "hace unas semanas" también solicitaron la eliminación del requisito de vulnerabilidad que ha dicho que "está colapsando" las administraciones locales. "Podemos a veces echarle la culpa al Partido Popular, pero, en este caso, creemos que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz, no tenía previsto que las administraciones locales y las ONG fuesen las que tuvieran que emitir ese certificado, lo cual está ralentizando el proceso", criticó la diputada.

En cualquier caso, Libertad Digital ha informado de que los extranjeros con antecedentes policiales o en prisión preventiva podrán disfrutar de la medida estrella del Ejecutivo socialista en materia de inmigración. Algo que ha llevado a muchos expertos a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por fomentar la llegada de inmigrantes conflictivos que pueden poner en riesgo la seguridad de España.