El presidente Pedro Sánchez y los ministros se someten a la primera Sesión de Control al Gobierno en el Congreso tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra.
Última Hora | Sesión de Control al Gobierno tras la imputación de Zapatero
Primera Sesión de Control al Gobierno en el Congreso tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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