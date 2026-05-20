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Política

Salvador Viada augura en esRadio una defensa "muy complicada" para Zapatero

El exfiscal del Supremo avala la solidez del auto del caso Plus Ultra y ve "remota" una posible prisión para Zapatero.

El exfiscal del Supremo avala la solidez del auto del caso Plus Ultra y ve "remota" una posible prisión para Zapatero.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en un acto público del PSOE. | EFE

El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha analizado en esRadio el auto judicial del caso Plus Ultra y ha asegurado que se trata de una resolución "supermotivada", elaborada con detalle por la relevancia del asunto y la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Durante una entrevista en el programa Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos, Viada ha explicado que el juez "es consciente de la importancia de este asunto" y por ello fundamenta de forma "exhaustiva" las medidas de investigación acordadas pese a afectar a derechos fundamentales.

El exfiscal ha señalado que el auto describe "con todo detalle" la existencia de una presunta trama de influencias en torno al rescate de Plus Ultra. Según ha indicado, los delitos de tráfico de influencias "son difíciles de probar" porque normalmente no existe una prueba directa del contacto o la presión ejercida sobre funcionarios públicos.

Una "trama" alrededor de Zapatero

Viada ha explicado que, según recoge el juez, varias personas vinculadas a la operación hablaban constantemente de la ayuda que podía prestar Zapatero para lograr el rescate público de la aerolínea. "Todos los actores se refieren a la ayuda que va a prestar Zapatero y a lo que va a hacer Zapatero, aunque él no aparezca personalmente", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el auto apunta a que la compañía no cumplía los requisitos exigidos para acceder a las ayudas aprobadas durante la pandemia, pese a lo cual terminó obteniendo préstamos públicos por valor de 53 millones de euros.

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El exfiscal también ha mencionado la relevancia de los movimientos económicos y de los correos electrónicos intervenidos en la investigación, asegurando que todos esos indicios "pueden servir como prueba indirecta" para acreditar una posible actuación irregular.

Ve "remota" una posible entrada en prisión

Preguntado por la posibilidad de que el juez retire el pasaporte diplomático al expresidente antes de su declaración prevista para el próximo 2 de junio, Viada ha explicado que esa decisión dependerá de la valoración judicial y de lo que soliciten las acusaciones.

No obstante, sí ha considerado "remota" una eventual entrada en prisión provisional de Zapatero. Según ha argumentado, la prisión cautelar "es una excepción" y en este caso los hechos investigados ocurrieron hace seis años, por lo que el riesgo de destrucción de pruebas sería reducido.

"El juez ya deja caer que, si hubiera algo en el domicilio, probablemente habría sido destruido o escondido", ha señalado, insistiendo en que existen otras medidas cautelares menos gravosas que podrían adoptarse si fuera necesario.

Viada también ha apuntado que la dimensión pública del caso obliga a actuar con especial prudencia y ha reiterado que, a su juicio, la defensa del expresidente "va a tener que emplearse a fondo" ante la gravedad de los indicios recogidos en el auto judicial.

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