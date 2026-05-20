El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha analizado en esRadio el auto judicial del caso Plus Ultra y ha asegurado que se trata de una resolución "supermotivada", elaborada con detalle por la relevancia del asunto y la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante una entrevista en el programa Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos, Viada ha explicado que el juez "es consciente de la importancia de este asunto" y por ello fundamenta de forma "exhaustiva" las medidas de investigación acordadas pese a afectar a derechos fundamentales.
El exfiscal ha señalado que el auto describe "con todo detalle" la existencia de una presunta trama de influencias en torno al rescate de Plus Ultra. Según ha indicado, los delitos de tráfico de influencias "son difíciles de probar" porque normalmente no existe una prueba directa del contacto o la presión ejercida sobre funcionarios públicos.
Una "trama" alrededor de Zapatero
Viada ha explicado que, según recoge el juez, varias personas vinculadas a la operación hablaban constantemente de la ayuda que podía prestar Zapatero para lograr el rescate público de la aerolínea. "Todos los actores se refieren a la ayuda que va a prestar Zapatero y a lo que va a hacer Zapatero, aunque él no aparezca personalmente", ha afirmado.
En este sentido, ha destacado que el auto apunta a que la compañía no cumplía los requisitos exigidos para acceder a las ayudas aprobadas durante la pandemia, pese a lo cual terminó obteniendo préstamos públicos por valor de 53 millones de euros.
El exfiscal también ha mencionado la relevancia de los movimientos económicos y de los correos electrónicos intervenidos en la investigación, asegurando que todos esos indicios "pueden servir como prueba indirecta" para acreditar una posible actuación irregular.
Ve "remota" una posible entrada en prisión
Preguntado por la posibilidad de que el juez retire el pasaporte diplomático al expresidente antes de su declaración prevista para el próximo 2 de junio, Viada ha explicado que esa decisión dependerá de la valoración judicial y de lo que soliciten las acusaciones.
No obstante, sí ha considerado "remota" una eventual entrada en prisión provisional de Zapatero. Según ha argumentado, la prisión cautelar "es una excepción" y en este caso los hechos investigados ocurrieron hace seis años, por lo que el riesgo de destrucción de pruebas sería reducido.
"El juez ya deja caer que, si hubiera algo en el domicilio, probablemente habría sido destruido o escondido", ha señalado, insistiendo en que existen otras medidas cautelares menos gravosas que podrían adoptarse si fuera necesario.
Viada también ha apuntado que la dimensión pública del caso obliga a actuar con especial prudencia y ha reiterado que, a su juicio, la defensa del expresidente "va a tener que emplearse a fondo" ante la gravedad de los indicios recogidos en el auto judicial.