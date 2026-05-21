Álvarez de Toledo tras reunirse con el líder de la disidencia cubana: "La alternativa democrática avanza"

"La impunidad tiene fecha de caducidad. El castrismo criminal agoniza. La alternativa democrática avanza. Cuba será muy pronto libre. Sin el apoyo de Sánchez. Pero con el apoyo de España". Es el mensaje que ha compartido a través de la red social X la diputada del Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo, coincidiendo con la imputación de Raúl Castro en EEUU por asesinato y su encuentro con una de las cabezas más visibles de la disidencia cubana, José Daniel Ferrer.

La impunidad tiene fecha de caducidad. El castrismo criminal agoniza. La alternativa democrática avanza. Cuba será muy pronto libre. Sin el apoyo de Sánchez. Pero con el apoyo de España. ——

Hoy, con @jdanielferrer

Ex preso político: 12 años en la cárcel.

Coordinador de… pic.twitter.com/17wOGbMGjD — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 21, 2026

El opositor cubano, que ejerce como coordinador general de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide y presidente del consejo del Partido del Pueblo de Cuba (PDP) desde el exilio, se encuentra de visita en España y este jueves ha pasado por el Congreso para asistir a una reunión multilateral a la que han acudido varios diputados del PP (Carlos Rojas, Carlos Floriano, Belén Hoyo y la propia Cayetana) para conocer de primera mano cuál es la realidad de Cuba.

Una cita en la que los participantes han podido preguntar e intercambiar impresiones con Ferrer, encarcelado en la isla caribeña hasta en tres ocasiones por motivos políticos y torturado física y psíquicamente en prisión, que se ha mostrado muy agradecido por "el compromiso de los presentes para hacer todo lo que esté en su mano para hacer acciones efectivas por la libertad del pueblo de Cuba", han explicado fuentes cercanas al encuentro consultadas por Libertad Digital.

El apoyo de Cayetana

En declaraciones a este periódico, el disidente ha dedicado unas emotivas palabras a Álvarez de Toledo, a quien le ha hecho entrega del Freedom Accord (Acuerdo de liberación) de la oposición cubana. "Sin duda, es una gran amiga del pueblo de Cuba y de quienes luchamos por la libertad y la democracia en la mayor de las Antillas", ha señalado Ferrer sobre la diputada del PP.

La define como "una mujer muy inteligente, muy capaz, con sólidos principios y que comprende muy bien el dolor y el sufrimiento del pueblo cubano, el terrible drama que vive nuestra nación y la necesidad de que España y Europa sean más enérgicas y se comprometan con el proceso de transición a la democracia y la reconstrucción de nuestra patria", ha concluido.

La lucha de Ferrer

José Daniel Ferrer fue excarcelado el 16 de enero de 2025. Se encontraba en prisión desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Era su primer encarcelamiento, siempre como preso político. Durante su estancia en la cárcel, su estado de salud empeoró notablemente. Su familia y él mismo denunciaron torturas psicológicas y físicas.

Sin embargo, cuando le comunicaron que iba a ser liberado, prácticamente le tuvieron que obligar a salir de prisión, como relató para Libertad Digital. A su salida, intentó quedarse en Cuba. Pero los hostigamientos hacia su familia y todo aquel que se le acercara le hicieron pensar que podría hacer más por su país desde fuera que desde dentro. Y en 2025 se marchó.