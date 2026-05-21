En la conmoción causada por lo de Zapatero, el Partido Popular ha anunciado una "ofensiva total". Que nadie se emocione más de lo debido. Las ofensivas militares tienen objetivos ambiciosos, como forzar la rendición del enemigo, pero aquí hablamos de una ofensiva en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado. La medida más audaz que se contempla es llamar a declarar a la secretaria de Zapatero. Este es el bombazo que promete el PP en uno de los instantes más críticos para Sánchez y su Gobierno. Es difícil imaginar un golpe de efecto menos sensacional que el de hacer pasar, a su debido tiempo, que esto tendrá reglamento y calendario, a la administrativa que gestionaba los asuntos de ZP por un interrogatorio en la Cámara Alta. La gran conmoción no ha dado lugar siquiera a una declaración oficial de Núñez Feijóo, como la que hizo tras otros episodios de esta serie de corrupción socialista. El PP parece decidido a no aprovechar el momento.

Me dirán que apuesta fuerte y va a por todas, porque no descarta llamar también a la comisión del Senado a las hijas del expresidente, las de Whatthefav, junto con su padre. ¡Otro bombazo! Cuando toque, no en caliente. Pero hay algo que ha descartado el PP de antemano y por completo, y es presentar una moción de censura. Sus razones son las habituales: no dan los números. Las ganas, las tienen, pero no tienen los votos. Y, lo que es peor, creen que les puede salir el tiro por la culata: una moción de censura fallida sería como regalarle una victoria a Sánchez. En el PP tienden a identificar victorias parlamentarias con victorias políticas y el mismo malentendido con las derrotas, lo cual provoca muchos desengaños. Pero lo normal en una moción de censura ahora, salvo que la presente un doble de Hernández Mancha, es que el único triunfo que se apunte el inquilino de la Moncloa sea el de mantener el apoyo de sus socios, que no será una sorpresa.

Con todo, siempre hay riesgos, pero alguno hay que correr. La política en la oposición no consiste sólo en sentarse a esperar a que pase el cadáver del enemigo. La mayor parte del tiempo, sí, pero, a veces, hay que arriesgar. Hay que romper con la rutina y verse cara a cara con lo desconocido, que tampoco lo es tanto. Sánchez o el ministro al que le tocara –el Ábalos inverso– están más vistos que el tebeo, lo mismo que sus trucos. La oposición los conoce al dedillo e iría sobre seguro. El rechazo a arriesgarse a una moción fallida da una impresión de inseguridad que no corresponde y apunta a otros motivos, más reales. Uno de ellos ha de ser el de no hacer tándem con Vox. El Partido Popular quiere evitar una asociación, por otro lado, impepinable. Quiere privar a los socialistas de la enésima ocasión de meterlos en el mismo saco y no quiere que los socios del Gobierno a los que les tiene echado el ojo, tipo PNV y Junts, le digan que votan en contra porque Vox va dentro.

¿Qué hace entonces el PP? Lo más absurdo. Dice que son los socios del Gobierno los que tienen que reaccionar. No él, principal partido de la oposición, sino ellos, minipartidos que sostienen a Sánchez. Los de Feijóo delegan en los flacos miembros de Frankenstein la reacción fuerte a la imputación de Zapatero, la responsabilidad de hacer algo definitivo, que acabe de una vez con esta podredumbre. Que sean ellos los que hagan caer a Sánchez. Y sin mucha presión, no vayan a estar incómodos. El PP no les va a obligar a pringarse, a mojarse ni a retratarse en una moción de censura. Va a llamar a declarar a la secretaria de Zapatero. Toma castaña.