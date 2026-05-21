La inverosímil inocencia de Zapatero

Buena parte de la progresfera, del equipo de opinión sincronizada, está en shock tras la imputación de Zapatero. No tanto por el hecho en sí, porque les da igual que sea un corrupto mientras sea de los suyos, sino por lo difícil que les está resultando montar una defensa creíble. Sí, naturalmente, empezaron con la conspiración judeomasónica de jueces y fiscales de extremaderechafascista confabulados para atacar a la izquierda, siempre inocente, buena y benéfica. Y luego continuaron con el bulo de que la causa arrancó con una denuncia del muy extremoderechista Manos Limpias. Que es mentira, pero, aunque fuera verdad, daría lo mismo: el delito es el delito, lo denuncie quien lo denuncie.

El problema de estos argumentos es que son café para los muy cafeteros. Sólo funcionan con un público muy concreto: el fanático que no lee, mira ni escucha nada que esté fuera de la burbuja, ya sean medios o personas cercanas con un poco de sentido común. El fanático al que, en el fondo, le importa poco la verdad porque va a defender a su PSOE pase lo que pase, que los votaría aunque sus dirigentes lo atracaran a mano armada y le okuparan el piso. Hacía falta algo a lo que agarrarse. Pero entonces leyeron el auto y cayó el desánimo. Rufián y Belarra, que empezaron como firmes defensores del presidente del Gobierno durante el 15-M, recogieron cable. "Este juez no es Peinado", empezaron a decir. Se ve que sólo tiene un DNI, el pobre.

Al final fue el diario de Escolar el que creyó encontrar la solución, pese a no haber publicado absolutamente nada antes sobre esta trama, ni sobre tantas otras, durante los años en que la redacción trabajaba de sol a sol para acusar falsamente a Julio Iglesias de acoso sexual. ¡Albricias! ¡No existen las empresas de Dubái! ¡Las filiales empleadas para cobrar el dinero fuera de España y no dejar rastro se las había inventado la policía! Salvo que sí que existían. Tuvo que venir infoLibre, ese medio tan riguroso que se inventó que Feijóo subvencionó a la empresa donde trabajaba su mujer, para certificar su existencia.

El diario de Escolar rectificó como lo hace el periodismo a pesar de todo, borrando los mensajes en redes sociales y cambiando silenciosamente la noticia para que ahora hablara del "misterio" de las dichosas cuentas. Y en busca de una nueva excusa, el director envió una carta a sus lectores que resumió en la red social X de esta manera: sí, es verosímil lo que argumenta el juez de que Zapatero es el jefe de la organización criminal que se llevó crudo, pero también lo es que el propietario de Análisis Relevante, Julio Martínez, engañara a los directivos de la empresa haciéndoles creer que Zapatero estaba haciendo gestiones con el Gobierno para asegurarles el rescate.

En serio. Escolar y sus cuates pretenden convencernos de que una serie de empresarios, directivos y accionistas estuvieron cuatro años convencidos de que tenían a Zapatero de conseguidor en nómina hasta el punto de pagarle cantidades ingentes de dinero a cambio de sus servicios, pero que fue el señor Martínez quien recibió los pagos. No es que fuera un testaferro que tuviera una serie de empresas pantalla cuya función era canalizar dinero a Zapatero, ya fuera personalmente o a través de la empresa de sus hijas. No, el señor Martínez era quien prestó el servicio. Quien consiguió que rescataran la aerolínea. Los pagos, empresas offshore mediante, fueron por conferencias de Zapatero o porque las hijas le maquetaran los informes. Un cuarto de millón por maquetar documentos.

Los sincronizados han visto que a su público le colaron que no había pruebas de que García Ortiz filtrara nada, pese a que se publicaron por primera vez frases exactas del abogado de González Amador inmediatamente después de que enviaran al fiscal general los correos que las contenían. Y ahora les están intentando colar algo aún más inverosímil a ver si repiten la hazaña. Sí, es cierto, la instrucción está lejos de haber terminado y aún tienen que encontrarse más pruebas. Pero si nada más empezar la causa esta es la única defensa que los mejores, je, cerebros del periodismo progresista patrio son capaces de concebir, Zapatero debe ser el delincuente más culpable de la historia criminal de España.