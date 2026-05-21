Apartarse de ZP sin apartar a Sánchez

Tal vez debido a sus pulsiones golpistas, tal vez por no haberse leído el auto de imputación contra Zapatero, la extrema izquierda y las formaciones separatistas que sostienen -más bien, exprimen- a Sánchez salieron el martes en tromba contra el juez Calama al que acusaron poco menos de practicar el lawfare contra el PSOE. Especialmente bochornosas, en este sentido, fueron las declaraciones de la podemita Idone Belarra, quien llegó a afirmar que "la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero" y hablar de "guerra sucia judicial" , o las del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, quien, no sólo salió en defensa de Zapatero, sino que pidió a los jueces que "dejen de hacer política porque el PP ya gana las elecciones".

Pues bien. Tan sólo 24 horas después, tal vez por haberse ya leído el demoledor y bien fundamentado auto de imputación y no querer verse como encubridores del ex presidente, las declaraciones de los socios de Sánchez respecto del auto de imputación ha dado un giro copernicano: Así, Belarra, muy compungida, -eso, sí- ha pasado a decir que el auto de Zapatero "pinta feo" y que al Gobierno "se le está poniendo cuesta arriba"; mientras que el cantamañanas con ínfulas de Pepito Grillo de Rufián ha manifestado estar "jodido" al tiempo que preguntaba a Sánchez "dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias".

Con todo, que nadie se llame a engaño. Una cosa es que los aliados y socios del gobierno se distancien de Zapatero, cuyo auto pinta, no ya feo, sino feísimo; y otra muy distinta que vayan a "dejar caer" a Sánchez como con candidez aun les reclaman algunos. Para empezar, la recurrente y estúpida expresión de "dejar caer" a Sánchez ignora que el presidente del gobierno está decidido agotar la legislatura con o sin apoyo parlamentario. Sanchez no cae sino se le tumba mediante una moción de censura en la que los separatistas o la extrema izquierda se sumaran a Vox en apoyo del PP. Y por mucho que Sánchez sea el máximo responsable político de los delitos por los que está investigado Zapatero, eso no lo van hacer. Ni siquiera la extrema derecha separatista que representa Junts y el PNV, que junto a Esquerra, los bilduetarras y Podemos ya han dado sobradas muestras de ser los principales encubridores y exprimidores de la corrupción y debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Insistimos. Estas formaciones, que apelaron en su día a imperativos éticos y a la lucha contra la corrupción para justificar la moción de censura contra Rajoy, no van a hacer lo propio con Sánchez aun cuando haya muchos más motivos para ello. Sencillamente, les puede el sectarismo y lo mucho que pueden exprimir a un nihilista insuperable como es Pedro Sánchez.

El presidente y su gobierno, por su parte, sí van a seguir apoyando a Zapatero como han dejado de manifiesto este miércoles en el Congreso. Y aun cuando no haya que descartar, visto lo feo que pinta el auto, que Sánchez pueda en el futuro afirmar que "en lo personal Zapatero era un gran desconocido para mi", lo que no hay que contar es con un adelanto electoral.

Sánchez está decidido a agotar la legislatura, cosa que, como bien ha manifestado Cayetana Álvarez de Toledo en una espléndida intervención -tanto cuando se refería a la trayectoria de Zapatero como al hecho de que Sánchez se aferre a la poltrona- sólo va a suponer un lastre para los alcaldes y concejales socialistas en las próximas elecciones locales, después de haber perdido cuatro elecciones autonómicas consecutivas.

Sin embargo, a Sánchez sólo le importa su poltrona.