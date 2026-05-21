La izquierda mediática hace el ridículo con Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional, acusado de liderar una trama criminal dedicada al tráfico de influencias, ha provocado la histeria en los medios izquierdistas, que han salido en tromba a defender al expresidente mediante la propagación de todo tipo de bulos a cual más bochornoso.

Como ocurre desde que Sánchez llegó al poder, el medio que más se ha distinguido en su obediencia perruna a los intereses del sanchismo ha sido Televisión Española, convertida de nuevo en una maquinaria de fango mediático para tratar de desmontar las graves acusaciones que pesan sobre el expresidente socialista.

Desde que estalló el escándalo, la defensa a ultranza de Zapatero ha adquirido un carácter transversal en el ente público, que apenas ha dejado un hueco en la parrilla que no esté ocupado por espacios destinados a negar las evidencias de un caso que apesta a corrupción política.

Los programas de información y entretenimiento de la televisión pública, con sus analistas de referencia en primer tiempo de saludo, han dedicado horas a tratar de desvirtuar las investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional (UDEF) y la instrucción llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia Nacional encargado del caso. El argumentario, repetido machaconamente a lo largo de todo el jueves, trató por todos los medios de desacreditar el origen de la causa contra Zapatero, asegurando que se trata de una denuncia "con recortes de prensa" de una organización ultra. Lo cierto es que todo obedece a una iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. En estos programas de basura sanchista se ha llegado al extremo de afirmar que el auto del juez instructor es una operación coordinada de "golpismo judicial", al que no sería ajeno el principal partido de la oposición. El braceo desesperado de los lacayos mediáticos del sanchismo hunde todavía más en el descrédito a la corporación pública, que ha traspasado todos los límites deontológicos, desde los magacines matinales hasta los programas de debate, sin solución de continuidad.

Y mientras en RTVE continúan con su burda campaña para salvar a ZP, lo cierto es que los partidos de izquierdas y la mayoría de sus medios afines ya han comenzado a plegar velas en este asunto. Si en un primer momento salieron en tromba a proteger a Zapatero como uno de los suyos, en menos de veinticuatro horas comenzaron a recular para acabar reconociendo la solidez de las acusaciones que pesan contra el expresidente y la gravedad de los indicios que se recogen en el auto de procesamiento.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene ante sí un futuro penal tan oscuro que hasta los medios izquierdistas y los socios del sanchismo, cuyas tragaderas con la corrupción son inabarcables, han decidido abandonar a su suerte al expresidente socialista para no contaminarse más de lo que ya lo están con los casos que afectan al entorno directo de Pedro Sánchez.