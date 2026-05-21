El auto contra Zapatero abre una vía a Sánchez: la trama gestionaba "la obtención de ayudas públicas" del Gobierno

El auto del juez Calama contra José Luis Rodríguez Zapatero ha generado la mayor conmoción imaginable en el entorno socialista. Con solo 88 folios, ya ha dejado para la historia democrática española la primera imputación de un expresidente del Gobierno. Pero cuidado, porque puede ser la antesala de muchas cosas más, igualmente históricas. Y es que deja una puerta expresamente abierta a seguir la ruta hasta la actual Moncloa, pues afirma que la trama gestionaba "la obtención de ayudas públicas" del actual Gobierno. Y eso tenía que pasar por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.

El auto del magistrado Calama no se anda con rodeos a la hora de afirmar que "la intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes" de diversas sociedades, pero siempre con un mismo fin: "La obtención de ayudas públicas para miembros de la red". Y esas ayudas públicas no podía otorgarlas Zapatero. Tenían que pasar por las decisiones del actual Gobierno, el de Pedro Sánchez.

"La coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones intervenidas, los contratos suscritos y los flujos económicos recibidos y remitidos por Análisis Relevante constituye un conjunto de indicios sólidos que apuntan a su papel como pieza instrumental en la estructura delictiva". Y esa sociedad es la que operaba bajo mandato, según la investigación, de Zapatero.

Hay más firmas con un papel predominante: "Whathefav SL, en la que aparecen como administradoras formales las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

También "Sofgestor SL, controlada por Carlos Alberto Parra Delgado, funciona como vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real. Inteligencia Prospectiva SL, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constituye un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center mediante contratos ficticios". El Gate Center es el lobby de Zapatero en China, diseñado para traer empresas de esa dictadura a España.

Otras sociedades implicadas son: "Calefón Consultores SL", "IoT Domotic Europe", "Voli Analítica", "Idella Consulenza Strategica SL" o "Afitta SL".

Pero todas escondían un mismo fin, el que destacaba el responsable de Plus Ultra, Rodolfo Reyes: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento?"