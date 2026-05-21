El desánimo se apodera del Gobierno y sus socios ante los indicios contra Zapatero

La primera reacción del PSOE a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero fue tirar del manual sanchista: señalar a jueces y medios. Sin embargo, el paso de las horas fue modulando una estrategia que no se sostenía tras conocer el auto del juez Calama de la Audiencia Nacional, demoledor en la recogida de indicios. Del "quien pueda hacer, que haga" se ha pasado a la cautela y de ahí a asumir que "el texto es serio".

Desde Moncloa admiten que el auto está "bien escrito", aunque la huida hacia adelante emprendida les lleva a insistir en decir que "no hay pruebas sólidas", a pesar de tratarse de la fase inicial del caso, no de un procesamiento. Incluso el PSOE, que salió en tromba a cumplir las órdenes de Pedro Sánchez de defender a Zapatero, este miércoles modulaba sus acusaciones de lawfare y se limitaba a pedir que "la Justicia investigue y vaya hasta el final", según decía Patxi López.

Los socios van más allá y admiten que ven al Ejecutivo "tocado". "Estamos preocupados, la situación es complicada y difícil de entender, pero el Gobierno va con el piloto automático", aseguran en privado dirigentes de izquierdas que, tras conocer el auto, admiten que "hay tomate". Algunos no descartan, incluso, que Junts o PNV acaben forzando la caída de Pedro Sánchez. "Ahora sería un buen momento". Aun así, siguen marcando como línea roja la financiación irregular del PSOE.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, decía durante la sesión de control al Gobierno estar "jodido". También la portavoz de Podemos, Ione Belarra, declaraba que "el auto pinta feo" y que "al Gobierno se le pone muy cuesta arriba". "Si se confirma, esto no se puede hacer sin el Gobierno", añadía, admitiendo que "el futuro del Ejecutivo está atado al expresidente".

"No está tan claro que haya lawfare", afirmaba Águeda Micó, de Compromís, partido en el que admiten que "el auto no pinta bien, no huele bien". El PNV optaba por la cautela al decir que "se mantienen a la espera", conscientes de que cualquier vía puede interpretarse como una puerta abierta a una moción de censura. También Junts evitaba entrar en la cuestión para no dar alas a la tesis que agita Vox, y que el PP cierra, de momento, apelando a un gesto de los socios.

La experiencia, un grado

Vista la experiencia con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, todos parecen haber aprendido la lección y optan, ahora, por ajustar su estrategia. Después de aplaudirles, dar la cara por ellos y poner la mano en el fuego por su honradez, ambos están en la cárcel a la espera de una posible sentencia condenatoria.

El caso de Zapatero, por tratarse de un presidente, es aún más grave y les lleva a sospechar que los indicios para imputarle, teniendo en cuenta su cargo, son muy sólidos. Dado el simbolismo de su figura para la izquierda, y de la restitución de su imagen que ha hecho el Gobierno, el golpe sufrido es muy duro.

Los ministros han optado este miércoles por huir de la prensa en el Congreso para no tener que dar explicaciones. Ninguno ha querido responder a las preguntas de los periodistas ante una situación muy incómoda que hace más agónica, si cabe, el año que resta de legislatura.