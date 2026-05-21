El editorial de Carlos Cuesta: la investigación a Zapatero que dispara la tensión en el bloque de investidura

Carlos Cuesta ha analizado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la orden emitida por la Audiencia Nacional para congelar las cuentas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculando esta medida judicial con una presunta red de tráfico de influencias y financiación ilegal que, según su criterio, amenaza con desestabilizar por completo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El periodista ha asegurado que "el juez Calama no está parando en absoluto" y ha destacado la contundencia de la resolución. "Lo que acaba de ordenar desde la Audiencia Nacional es la congelación de las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene un límite, pero un límite potente; un límite sobre sus cuentas de 450.000 €", ha afirmado durante su intervención.

Cuesta ha explicado que, bajo esta orden judicial, el expresidente está obligado a mantener esa cuantía en depósito, quedando el dinero "quieto" e inutilizable en su cuenta corriente. Asimismo, ha señalado que el magistrado ha decretado la congelación total de las cuentas empresariales y satélites de las sociedades instrumentales que rodean la trama. En ese sentido, el comunicador ha cuestionado el elevado nivel de vida del exlíder socialista, reprochándole que pagara 15.000 € al mes por el alquiler de su casa en Las Rozas, una cifra que considera fuera de mercado y que, a su juicio, presenta "una pintilla un poco rara a justificación de gastos". "A partir de ahora, si José Luis Rodríguez Zapatero quiere vivir al ritmo al que vivía, va a tener, literalmente, que tirar de otras cuentas", ha advertido.

La "caída del caballo" de los socios de la investidura

Durante buena parte del editorial, Cuesta ha censurado con dureza la reacción de los partidos de la izquierda y del bloque de investidura, asegurando que están sufriendo una "caída del caballo" ante la gravedad de los hechos. El periodista ha afeado que el PSOE pasara de exhibir a Zapatero en los mítines como un "hombre bueno" y su "talismán de mayor", a encontrarse con un panorama donde el expresidente está imputado y ve bloqueados sus fondos corrientes a un 70-80%. "La justicia avanza, los malos no, lo cual es una buenísima noticia", ha sentenciado.

A juicio del comunicador, la reacción de formaciones como Podemos, ERC o Compromís responde al temor de perder los privilegios que les otorga el actual Gobierno de coalición, al que sostienen a pesar de las tramas de corrupción. Cuesta ha puesto como ejemplo las contradicciones de la líder de Podemos, Ione Belarra, confrontando su discurso inicial con sus declaraciones posteriores a la publicación de la resolución judicial. "El auto pinta feo, desde luego. Es la conclusión a la que hemos llegado después de leerlo. De confirmarse toda esa información que hay en ese auto, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno de España", ha recordado el periodista citando a Belarra. Ante esto, Cuesta ha replicado que Podemos carece de legitimidad para desmarcarse, recordando que Pablo Iglesias e Irene Montero se sentaban en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a la red venezolana. "Si no lo hacéis caer, es que estáis dentro", ha zanjado.

El periodista también ha dirigido sus críticas hacia el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusándolo de haber pasado de arremeter contra los jueces por presunto lawfare a verse obligado a leer un auto de 88 páginas por delitos de "tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales". Según el director del programa, tanto Esquerra como Bildu y Junts caminan "hacia la destrucción de España" y actúan con absoluta indiferencia ante la gravedad de lo robado porque saben que "nunca se van a encontrar un gobierno como el de Pedro Sánchez".

Las conexiones con Venezuela y la Internacional Socialista

El director de La Noche de Cuesta ha puesto el foco en el alcance de la investigación de la Audiencia Nacional, sosteniendo que la red liderada por Julio Martínez abarca 39 sociedades en siete países y camuflaba ingresos procedentes de la "narcodictadura venezolana". Según ha relatado, el auto judicial certifica movimientos superiores al millón y medio de euros destinados a las cuentas de Zapatero, sus hijas y su actividad empresarial.

La parte más comprometida del análisis ha girado en torno a la existencia de una presunta pieza secreta sobre las finanzas del PSOE. Cuesta ha detallado la implicación de Francisco Flores, considerado el "banquero de Nicolás Maduro", a quien señala como el impulsor de un desvío de "250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo". De acuerdo con el periodista, dichos fondos tenían el triple objetivo de "conseguir la presidencia de la Internacional Socialista por Pedro Sánchez", financiar al propio PSOE y "engrasar" la elección del actual presidente del Gobierno entre el resto de partidos internacionales.

Un problema judicial que escala hasta Moncloa

En la parte final de su intervención, Cuesta ha defendido que las ramificaciones del caso Calama apuntan directamente al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, argumentando que Zapatero no tenía competencias para otorgar las ayudas públicas, los contratos o los rescates que investiga el tribunal. Al tratarse el Gobierno de un "órgano colegiado", el periodista ha justificado la validez de la querella presentada por la Asociación Justicia Europa contra todo el gabinete ministerial.

Cuesta ha concluido su análisis mofándose de la valoración realizada por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien calificó la imputación y el bloqueo de cuentas como un "impacto difícil". El comunicador ha advertido de que los datos contenidos en el sumario penal provocarán un auténtico terremoto político en cuanto se levante el secreto de los tomos. "Prepárese, prepárese Pilar Alegría. Prepárese Pedro Sánchez, prepárese todo el Gobierno. Prepárese todo el Partido Socialista porque me da que vienen curvas de impacto difícil", ha rematado.