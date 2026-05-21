El juez archiva la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por la supuesta agresión

Un juzgado de Madrid ha archivado provisionalmente la denuncia presentada contra Vito Quiles por un presunto episodio de agresión contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El encontronazo que ocurrió a finales de abril en un local de Las Rozas en el que se encontraba Begoña Gómez le sirvió para denunciar a Quiles. No obstante, el tribunal considera que las grabaciones incorporadas a la causa no permiten acreditar "hechos que posean relevancia penal".

El auto, fechado el pasado 12 de mayo y recurrible, analiza las imágenes aportadas durante la instrucción y concluye que no se ha podido demostrar que Vito Quiles realizara un "zarandeo" o que "haya rodeado a la denunciante con el brazo", tal y como se recogía en la denuncia inicial.

Según el juzgado, en los vídeos puede observarse cómo Quiles entra en el establecimiento "con la clara intención de dirigirse a la denunciante" formulando varias preguntas "sin esperar respuestas". El tribunal añade que Begoña Gómez abandona el local "de inmediato" y que es una acompañante quien lo aparta.

No hay lesiones

La resolución judicial también analiza la denuncia presentada por Blanca María de Juan de Castro, acompañante de Gómez en ese momento, que aseguró haber sufrido lesiones durante el incidente. Tras revisar las grabaciones, el juzgado concluye que existe "un forcejeo entre la denunciante y el denunciado", aunque considera que es la propia denunciante quien realiza "el acometimiento principal" con el objetivo de expulsar a Quiles del local.

El auto señala además que la mujer manifestó que las lesiones se produjeron cuando intentaba ayudar a su amiga a abandonar el establecimiento. Para el tribunal, no ha quedado acreditada la intencionalidad necesaria para atribuir responsabilidad penal por esas lesiones.

Del encuentro a la expulsión del Congreso

Los hechos que se han investigado ocurrieron a finales de abril en un establecimiento de Las Rozas, Madrid. La denuncia sostenía que Quiles había impedido la salida de Begoña Gómez del local y que durante el episodio Quiles agredió y lesionó a Gómez y a su acompañante.

La decisión judicial coincide con la reciente retirada cautelar de la acereditación parlamentaria a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo. El Congreso aprobó la semana pasada la expulsión de ambos, una medida que podría volverse definitiva debido a la calificación de los expedientes que hay abiertos, ya que se califican de graves o muy graves.