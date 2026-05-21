El PP llama a declarar al Senado a la secretaria de Zapatero

El Partido Popular llama a declarar al Senado a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, que según el auto de la Audiencia Nacional impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái y participó en las gestiones realizadas ante organismos públicos. También cita al exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP, Alicia García, en la Cámara Alta, que ha explicado que según el auto, Plus Ultra no podía ser rescatada si tenía una deuda con la Seguridad Social. Una reunión entre Zapatero y Escrivá propició que el rescate se desbloqueara.

"Tendrá que responder ante el Senado quién le dio la orden de reunirse con Zapatero, quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra cuando miles de autónomos no podían hacerlo y si su ascenso al Banco de España tiene que ver con este movimiento", ha dicho García en rueda de prensa.

Además, el PP llama a declarar a Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez, que actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez. Serían los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra. Por último, cita a Manuel Aarón Fajardo, "lugarteniente de Zapatero en Venezuela".

Deberá explicar por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó. "Zapatero diseñó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente", denuncia el PP.