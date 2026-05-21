Fernando Portillo sobre la prisión provisional para Zapatero: "Podría ser demasiado temprana"

El magistrado Fernando Portillo ha asegurado en La noche de Cuesta de esRadio que ve "razonable" que el juez adopte alguna medida cautelar contra José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra, aunque ha considerado que la prisión provisional todavía podría ser "demasiado temprana".

Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Portillo ha analizado el escenario judicial abierto tras el auto del juez José Luis Calama y ha señalado que la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar España sí podrían encajar en el momento procesal actual. "Leyendo el auto y sabiendo los hechos tan graves que se están imputando, en principio parece razonable que algún tipo de medida se vaya a adoptar", ha afirmado.

El magistrado ha recordado que la prisión provisional "es una situación excepcional" y que solo puede justificarse si existe un riesgo concreto, como el de fuga. En el caso de Zapatero, ha apuntado que el juez podría valorar sus "contactos con otros países" y la gravedad de las penas a las que se enfrentaría. Sin embargo, ha añadido que "posiblemente un riesgo de fuga podría entenderse suficientemente conjurado con la retirada del pasaporte".

Las filtraciones y los "topos"

Portillo también ha mostrado su preocupación por las filtraciones en investigaciones judiciales de alto nivel y por la posible existencia de "topos" que alerten a los investigados. "Espero que no nos acostumbremos nunca a que esas cosas ocurran porque evidentemente lo que hacen es torpedear una investigación criminal", ha advertido.

El magistrado ha señalado que, si se confirmara que personas vinculadas a las altas esferas del Estado filtraron información privilegiada a Zapatero o a otros investigados, la situación sería "muy grave" y podría incluso derivar en delitos relacionados con el entorpecimiento de la investigación. "Eso es muy grave de ocurrir", ha insistido.

En ese contexto, ha reconocido que las causas judiciales de gran repercusión política terminan implicando a muchas personas y que el propio auto judicial atribuye al expresidente una red de contactos e influencias. "Precisamente uno de los delitos que se imputa es haberse aprovechado de esa influencia y de ese contacto con las altas esferas", ha explicado.

El posible papel de las hijas de Zapatero

Preguntado por la situación de las hijas de Zapatero y por las informaciones que apuntan a su posible implicación en la trama, Portillo ha señalado que el auto conocido hasta ahora "no incrimina directamente" a otras personas porque se centra en justificar la investigación contra el expresidente. No obstante, ha dejado abierta la puerta a futuras imputaciones.

"Las propias hijas han podido o no tener una participación, pero parece que a través de ellas, al menos, han sido instrumento de esta presunta ganancia ilícita", ha afirmado el magistrado. Además, ha recordado que otras personas relacionadas con el entorno político o familiar del expresidente "podrán ser objeto de investigación" y ser llamadas a declarar como investigadas.