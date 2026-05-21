La broma de Aznar a Zapatero que se convirtió en premonición

Lo que en su día se vio como una broma de José María Aznar a José Luis Rodríguez Zapatero un tanto fuera de lugar, ha resultado ser un comentario premonitorio. Se produjo en el marco de un encuentro organizado en 2017 por Vocento con motivo de su 15º aniversario en el que participaron los dos expresidentes del Gobierno, y también Felipe González.

En un determinado momento, Zapatero mira el reloj, se levanta de su asiento y se despide del resto de miembros de la mesa redonda con un apretón de manos, pese a que aún no había terminado el acto. "¿Te vas a Venezuela?", le pregunta entonces Aznar con cierta sorna. La pregunta pilla desprevenido al socialista, que responde con un tímido "sí".

El público se ríe. Bieito Rubido, director del periódico ABC en ese momento y moderador del debate, se aguanta aunque esboza una sonrisa. Felipe González se queda con cara de póker y baja la mirada. Así que Aznar se envalentona y contraataca. "Suerte", le espeta. Zapatero, ingenuo, le dedica un gesto de agradecimiento. El presidente de FAES le responde: "No, no, que tengas cuidado".

La verdad asoma

Los medios se hicieron eco del pequeño rifirrafe como si se tratara de una anécdota. Pero es obvio que Aznar le metió el dedo en el ojo a Zapatero con aquel comentario, tras su imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con el caso Plus Ultra, que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió para rescatar a la aerolínea española.

Un asunto sobre el que el exlíder de los populares no ha querido señalar más que lo imprescindible. "Sobre este tema no tengo nada que decir, nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario", ha dicho Aznar durante su intervención en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional.

ZP y Venezuela

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero lleva años moviéndose por Venezuela como Pedro por su casa. En 2017, cuando protagoniza la escena con Aznar, viajaba permanentemente en calidad de supuesto mediador entre el régimen chavista y la oposición, ante la oleada de protestas que se registraron en el país en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Precisamente el día de su imputación, Zapatero iba a viajar con tres familiares a Venezuela, han señalado fuentes de Air Europa a Libertad Digital. Según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este periódico, el expresidente y sus acompañantes tenían previsto volar con la mencionada aerolínea hasta Santo Domingo (República Dominicana), desde donde pretendían trasladarse en un avión privado hasta Caracas.

Ninguno de ellos acudió. La imputación frustró sus planes y dejaron esperando a todo el pasaje hasta que se aclaró la situación. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaron a primera hora del martes en casa del exjefe del Ejecutivo y su familia, en Puerta del Hierro, para entregarle su citación como investigado antes de que saliera para Barajas.