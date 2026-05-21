Los escándalos de Zapatero vuelven a afectar a la empresa de Enrique Riquelme

El levantamiento del secreto de sumario del caso Zapatero ha servido para que toda la prensa ponga definitivamente el foco sobre la empresa Aldesa, una constructora con una biografía similar a la de Plus Ultra. Libertad Digital ya alertó el pasado 24 de abril sobre la importancia de esta pieza en el puzzle que conforman los escándalos que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero.



El paralelismo entre Plus Ultra y Aldesa

Para entender el conjunto de esta noticia conviene recordar las vidas paralelas entre Plus Ultra y Aldesa.

La aerolínea madrileña Plus Ultra tuvo problemas económicos graves desde su origen. La solución pareció llegar con la entrada de unos peculiares accionistas venezolanos. Tras el cambio accionarial, la ya venezolana Plus Ultra contrató a la consultora Análisis Relevante, a la que pagó cientos de miles de euros. Al mismo tiempo, Análisis Relevante pagó cientos de miles de euros a José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas. En el mismo periodo, el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros.

La constructora madrileña Aldesa también tuvo problemas económicos graves. La solución pareció llegar con la entrada de unos peculiares accionistas chinos –la constructora CRCC, vinculada con el ejército chino y vetada por EEUU–. Entre los años 2021 y 2023, la ya china Aldesa abonó 127.000 euros a Análisis Relevante por supuestos trabajos de consultoría y elaboración de informes estratégicos. La contratación de esos servicios fue una decisión directa de Alejandro Fernández, entonces consejero delegado de la constructora e hijo del fundador del grupo, Antonio Fernández Rubio. La familia Fernández todavía controlaba las principales áreas ejecutivas de la empresa. Posteriormente, la constructora china les dejó fuera del accionariado.

En noviembre de 2024, ADIF –cuya expresidenta Pardo de Vera está imputada por pertenencia a organización criminal– adjudicó a Aldesa un contrato por valor de más de 19 millones de euros, tramitado por el procedimiento de Emergencia, para la reconstrucción de infraestructuras ferroviarias dañadas por la DANA en Valencia. Pero ni con esos suculentos contratos públicos mejoró la salud financiera de la constructora.

En octubre de 2025, Zapatero se reunió en su despacho de la calle Ferraz con un directivo chino vinculado a Aldesa. Precisamente, en octubre de ese año, Aldesa recibió otra importante inyección de capital, pero esta vez por parte del Estado español, a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (Cesce). Este organismo, gestionado por el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, le concedió una línea de avales de 130 millones de euros a Aldesa, que la constructora usó como garantía en diferentes concursos de obras a los que se presentó.

Un mes después, la Dirección General de Carreteras –cuyo exresponsable Javier Herrero está imputado por pertenencia a organización criminal–, adscrita al Ministerio de Transportes, adjudicó a Aldesa un contrato por valor de más de 23 millones de euros para la duplicación de la N-340 a su paso por Oropesa, en Castellón. Más tarde se le adjudicarían otros contratos a la constructora china por parte de Tragsa. Aunque el premio gordo llegó en marzo de 2026 cuando ADIF le otorgó a un consorcio liderado por Aldesa un contrato de 47 millones de euros.

Es decir, al igual que Plus Ultra, Aldesa también pasó por dificultades económicas, también contrató a Análisis Relevante por supuestos trabajos de consultoría y después fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las dos empresas tienen vínculos con Zapatero y aparecen en el auto del juez Calama.

Alejandro Fernández, Zapatero y El Pardo

Según contó la periodista Teresa Gómez, Alejandro Fernández y Zapatero mantienen desde hace años una relación de estrecha amistad. Da la casualidad de que, al igual que con Julito Martínez, responsable de Análisis Relevante, esta relación se forjó en encuentros privados y reuniones periódicas en El Pardo, donde el expresidente suele quedar con sus empresarios afines mientras hacen deporte.

El nombre que se ha sumado a este rompecabezas es el de Enrique Riquelme, posible rival de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid y máximo accionista de la empresa Cox. Hoy ha saltado a la luz de la opinión publicada la relación entre Cox y los exjefes de la constructora Aldesa.

En 2024, Riquelme fichó para su compañía de energías renovables a Alejandro Fernández, ex-CEO de Aldesa, y a Miguel López de Foronda, exdirector financiero de Aldesa. El 7 de mayo de este año, pocos días después de que la prensa publicara que Aldesa también pagó dinero a Análisis Relevante, López de Foronda dimitió por sorpresa como vicepresidente de Cox, alegando "motivos personales".

Este 20 de mayo, Alejandro Fernández ha dimitido como consejero independiente de Cox, encargado de representar a los accionistas minoritarios, alegando "que sus restantes actividades profesionales actuales le impiden tener la dedicación que ahora exige el cargo de consejero de Cox". Pero lo cierto es que esta dimisión se produce veinticuatro horas después de que la UDEF registrara las oficinas de Aldesa, en el marco de la investigación contra el entramado de supuesto blanqueo y tráfico de influencias del clan Zapatero.



Las abruptas salidas de Fernández y Foronda de Cox no son las primeras que se producen en la empresa de Riquelme a causa de los escándalos de Zapatero. El 7 de julio de 2025, la empresa de energías renovables tuvo que paralizar el fichaje del expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, después de que se descubriera que le había chivado resoluciones judiciales secretas al Gobierno de Pedro Sánchez. Navarro, amigo de Zapatero, también usó sus influencias para indagar si al expresidente se le estaba investigando por Venezuela tras la declaración del Pollo Carvajal. Estas informaciones truncaron el fichaje del expresidente de la Audiencia nada menos que como secretario del consejo de administración de Cox.