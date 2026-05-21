Luis María Pardo señala al Gobierno en el caso Plus Ultra: "Zapatero influenció presuntamente a alguien"

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha vinculado en La noche de Cuesta el caso Plus Ultra con una presunta estructura de decisión política en el seno del Gobierno y ha sostenido que existieron influencias en el rescate de la aerolínea.

Pardo ha sostenido que en el núcleo del caso estaría la intervención de distintas personas y organismos vinculados al rescate de Plus Ultra, y ha afirmado: "Si en este núcleo de intervención con el rescate de Plus Ultra nos faltaba la pieza de Zapatero porque no estaba imputado y ahora lo está, Zapatero influenció presuntamente a alguien".

Preguntado sobre a quién habría podido influir, ha respondido apuntando al órgano decisorio del rescate, señalando la participación de distintos miembros del Ejecutivo: "Lo hizo a través de algunos ministros, aparece por ahí el ministro Escrivá, aparece por ahí la ministra Montero…"

En este sentido, el abogado ha insistido en que la clave estaría en quién conocía lo que se estaba tramitando en el seno del Consejo de Ministros y sostiene que no se puede tratar como decisiones aisladas: "No se puede dar apariencia de legalidad a los órganos colegiados en España porque se convierte en corrupción moral".

Investigaciones internacionales y Plus Ultra

Durante la entrevista también se han mencionado investigaciones internacionales relacionadas con la empresa y flujos financieros. Pardo ha sostenido que parte de las investigaciones habrían evidenciado irregularidades en la situación de la compañía y su deuda previa al rescate, afirmando que se habría intentado "maquillar" su situación para facilitar la ayuda pública.

Asimismo, ha mencionado informaciones sobre actuaciones judiciales en el extranjero vinculadas a bloqueos de capitales.

Preguntado sobre si se solicitará la prisión provisional para el expresidente el 2 de junio, el abogado ha apuntado al riesgo de fuga y a las informaciones publicadas sobre desplazamientos al extranjero: "Tenía previsto salir del territorio nacional junto con otras tres personas, tres familiares, hacia la República Dominicana y luego Venezuela". Pardo ha añadido que con respecto a "las hijas ahora mismo no pesa sobre ellas ningún tipo de restricción ni medida cautelar al respecto".