Page desprecia a la madre de una víctima de la DANA de Letur: "Tienes que pasear más al perro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este pasado lunes el municipio albaceteño de Letur, donde tuvo lugar un encuentro con vecinos y autoridades locales en el marco de un acto institucional. Durante la visita, una madre de una de las víctimas de la DANA de octubre de 2024 se acercó al presidente para reclamarle explicaciones sobre la gestión de la tragedia en la que fallecieron seis personas en la localidad.

La mujer, madre de un joven fallecido durante las inundaciones, se dirigió a García-Page para reprocharle que, dos años después, todavía no se han esclarecido las circunstancias de lo ocurrido ni las posibles responsabilidades institucionales en la gestión de la emergencia. En su intervención, reclamó "verdad y justicia" para las víctimas y cuestionó la actuación de los organismos implicados en la respuesta a la DANA.

En ese contexto, la mujer le dijo directamente al presidente: "Sigues sin hacer nada por los seis fallecidos en Letur". Según el vídeo del momento –publicado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha–, García-Page respondió entonces, al fijarse en el perro que acompañaba a la mujer: "Tienes que pasear más al perro".

Asimismo, la mujer insistió en que no piensa olvidar lo ocurrido y reclamó que se aclare de forma definitiva qué sucedió durante la tragedia. En su intervención, pidió de forma contundente que se depuren responsabilidades y cuestionó el papel de los distintos organismos implicados en la gestión de la emergencia: "Alguien tendrá que decir la verdad de lo que pasó, si avisó Protección Civil. La Confederación Hidrográfica del Segura dice que avisó a Protección Civil y Protección Civil no actuó, fue negligente y el Ayuntamiento más negligente".

La madre de la víctima subrayó además que su objetivo es mantener viva la memoria de su hijo y exigir justicia: "Es mi oportunidad para reivindicar la memoria de mi hijo, la justicia y la verdad. Que dos años después, no sé lo que ha pasado con mi hijo. Mienten, están mintiendo ustedes". Mientras tanto, el presidente se alejó sin siquiera mirar a la víctima.

Denuncia del PP

Tras el encuentro, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha publicado el vídeo en su perfil oficial de la red social X, donde ha cuestionado la actitud del presidente. En su mensaje, el partido ha señalado: "¿De verdad no tenía ni un minuto para escuchar a una madre que perdió a su hijo en la DANA de Letur? Esto no va de política; va de humanidad, de empatía y de respeto al dolor. Así es García-Page: una persona fría, a la que no le importa el dolor de sus ciudadanos. Hay silencios y gestos que duelen más que muchas palabras".

¿De verdad no tenía ni un minuto para escuchar a una madre que perdió a su hijo en la DANA de Letur? Esto no va de política; va de humanidad, de empatía y de respeto al dolor. Así es @garciapage : una persona fría, a la que no le importa el dolor de sus ciudadanos. Hay… pic.twitter.com/ibXVk086tw — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) May 20, 2026

Por su parte, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha calificado lo ocurrido como "muy grave" y ha acusado al presidente autonómico de "despreciar e ignorar" a la madre de la víctima cuando esta pedía explicaciones sobre la tragedia.

Agudo ha asegurado que García-Page actuó "con muchísima falta de humanidad, empatía y sensibilidad" y ha reprochado que respondiera con "chascarrillos de bar" en lugar de atender a la reclamación de la mujer. "Lo que hay que sacar más es el corazón y la humanidad de un presidente que ha demostrado que le da absolutamente igual el dolor que sufren los familiares de las víctimas de la DANA", ha afirmado.