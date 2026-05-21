Un exdiputado socialista apunta a irregularidades en las cuentas del PSOE: "Esto huele muy mal"

El exdiputado del PSOE y miembro de la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, Juan Antonio Ruiz Castillo, ha cargado contra el Partido Socialista y ha cuestionado los vínculos entre el entorno de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero.

En La noche de Cuesta, el exdiputado ha descrito como "un tremendo escándalo" la situación política que atraviesa el Gobierno de España, al tiempo que ha apuntado a la dependencia interna de los cargos socialistas respecto al presidente Pedro Sánchez.

Ruiz Castillo ha afirmado de forma tajante que la situación es grave: "Para cualquier persona, y más si es socialista o de izquierdas, es un tremendo escándalo, más allá de la presunción de inocencia. Tenemos a un presidente del Gobierno con las cuentas bancarias embargadas desde hoy mismo".

En la misma línea, ha criticado la reacción de los socios del Ejecutivo y de miembros del propio Gobierno, a quienes ha aludido en relación con su respaldo al expresidente Zapatero: "Estos señores que mantienen al Gobierno y los propios miembros del Gobierno que, bueno, que eso no va con ellos. Tienen a un presidente del Gobierno con las cuentas embargadas. ¿Qué necesitan ustedes más?"

"¿Dónde van a ir si no están ahí?"

Preguntado por la situación interna del PSOE y por la actitud de quienes mantienen su apoyo al presidente Pedro Sánchez, Ruiz Castillo ha vinculado ese respaldo a la falta de alternativas políticas para los cargos del partido.

"El problema es dónde van a ir si no están ahí. ¿Es que ahora la máxima aspiración de un ministro socialista va a ser apoyar a Rufián como nuevo líder de la izquierda soberanista? Para mí es muy sencillo. La mayoría de los miembros del Gobierno y la mayoría de los que están y siguen apoyando a Pedro Sánchez saben que sin Pedro Sánchez no son absolutamente nadie", ha señalado con contundencia.

Relación entre Sánchez y Zapatero

Ruiz Castillo también ha abordado la relación entre el actual presidente del Gobierno y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que existe una coincidencia de intereses entre ambos.

"Les une una coincidencia de intereses total. Es decir, Zapatero empezó apoyando a Susana Díaz. Curiosamente, cuando empieza a gobernar Pedro Sánchez, Zapatero empieza a deambular como consultor internacional blanqueando dictaduras como la venezolana o la china y entonces, lógicamente, si Pedro Sánchez tuviera que en estos momentos decir que no apoya a Zapatero, a lo mejor Zapatero se lo tomaría un poquito mal", ha asegurado el exdiputado.

El exdiputado ha cuestionado además el papel de Zapatero en Venezuela durante todos estos años atrás: "A raíz de lo que ha salido y de lo que está saliendo, evidentemente yo no creo que haya nadie, ni menos aún siendo un expresidente socialista como fue Zapatero que vaya a blanquear una dictadura de la manera que la ha blanqueado si no hay un interés detrás".

El exdiputado ha concluido además advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el partido: "Yo estoy harto de decir, y me lo habrán oído ustedes muchas veces, de aquellos polvos, estos lodos. Vamos, el interés es absolutamente coincidente y ya veremos lo que ocurre cuando la Audiencia Nacional investigue las finanzas del Partido Socialista, pero esto huele muy mal".