El exportavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, ha criticado duramente al Gobierno por todos los escándalos de corrupción que salpican al entorno más cercano del presidente como son su familia, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana. Por ello, ha pedido a su formación que apoye una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. "Se tiene que presentar; y ya veremos la bomba de racimo hasta dónde llega". A su juicio, hay dos maneras de resolver "esta agonía" a la que se enfrenta ahora el Gobierno tras conocer la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra: con una moción de censura o una anticipación de las elecciones.

En una entrevista en la COPE, el veterano dirigente criticó la amistad de su formación con el Gobierno socialista y señaló a la actual portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha abogado por esperar al avance de las investigaciones antes de fijar una postura definitiva. Para Anasagasti, esa actitud no se corresponde con la gravedad del escenario actual. "A mí no me sorprende nada de lo que ha salido, y al partido tampoco", ha asegurado.

El partido que lidera Aitor Esteban ha evitado hasta ahora alinearse con la ofensiva del Partido Popular contra Sánchez, ya que son conscientes de que parte de su agenda política en el País Vasco depende todavía de acuerdos con el Gobierno y no quieren dar pasos en falso. Todo ello con EH Bildu pisándoles los talones y a punto del sorpasso en la región vasca.

Pradales, a favor de mantener a Sánchez

En el bando de Sánchez se encuentra también el lehendakari, Imanol Pradales, que ha reclamado al expresidente del Gobierno que ofrezca "todas las explicaciones oportunas", con "la máxima celeridad y transparencia" tras una imputación que ha calificado de "hecho grave y sin precedentes". "La investigación por presuntos delitos en la que se imputa al expresidente español y que fue conocida ayer es un hecho muy grave y sin precedentes", ha subrayado Pradales, cuyo Ejecutivo gobierna en coalición con los socialistas vascos.

Sin embargo, una vez más, como suelen acostumbrar los dirigentes del partido separatista, Pradales ha mencionado los escándalos del Ejecutivo pero no ha movido ficha contra Sánchez. Sin los cinco votos del PNV o los siete de Junts, una hipotética moción de censura liderada por el Partido Popular (y con los apoyos de Vox, Coalición Canaria y UPN) está condenada al fracaso.

En este sentido de unirse con Vox, aunque el exdirigente Anasagasti ha pedido a su partido que respalde una moción de censura contra Sánchez, reconoce que el PNV teme a Vox y participar en una moción de censura con el partido liderado por Santiago Abascal les pone "en una situación muy complicada". "Nosotros no queremos saber absolutamente nada del mundo de Vox. Cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación muy delicada, porque claro, sabemos lo que es Vox", ha zanjado.