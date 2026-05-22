Bolaños reduce el auto sobre Zapatero a un texto 'embrionario' basado en 'simples indicios'

En el Ejecutivo se ha impuesto la idea de que el caso que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero responde más a una operación de desgaste político contra el Gobierno que a hechos acreditados judicialmente. De ahí que los ministros traten de minimizar el impacto del auto sobre el dirigente socialista. "Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero", ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que mantiene cerrada su defensa de Zapatero.

Desde el Gobierno se insiste así en rebajar la gravedad del caso y en presentar la investigación como un procedimiento todavía verde, pese a que el auto ya apunta a hechos que han provocado una enorme sacudida política. "No existe una sola prueba", resumen fuentes gubernamentales, que insisten en rechazar las "lecturas conspirativas" y las interpretaciones que, a su juicio, se están construyendo alrededor de la investigación.

"Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones del presidente Zapatero cuando comparezca ante los tribunales", ha continuado Bolaños, después de que desde Moncloa hayan dado por "suficientes" las explicaciones ofrecidas por el expresidente en el vídeo de 80 segundos que hizo llegar a los medios de comunicación tras su imputación.

"Dejemos trabajar a la Justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión", ha subrayado Bolaños, después de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, defendiera la debida independencia de los jueces frente a quienes ejercen "presiones que no respetan el marco de lealtad institucional" recogido en la Constitución. Todo ello coincide con las críticas que el propio Bolaños vertió en su día contra el magistrado Peinado por la causa que afecta a Begoña Gómez.

Mientras el Gobierno habla de "simples indicios", la oposición exige explicaciones inmediatas y reclama a la Comisión investigar si Zapatero aprovechó la cobertura europea para favorecer al chavismo.