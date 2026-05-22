Carlos Cuesta retrata la relación de Zapatero con las dictaduras y la trama multimillonaria que el PSOE defiende

Carlos Cuesta ha analizado en el editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, las reacciones del PSOE tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha trazado el retrato completo de un expresidente que lleva años haciendo negocios en las dictaduras más sanguinarias del planeta mientras sus compañeros de partido lo presentaban como un hombre de bien. Una persona que va de dictadura asesina en dictadura asesina para el PSOE "es un buen hombre"

El ministro Félix Bolaños salió a explicar que el auto del juez Calama refleja una fase embrionaria, de simples indicios, y que aún no se han escuchado las explicaciones de Zapatero. Cuesta ha reconocido que, técnicamente, Bolaños no se equivoca en la descripción del proceso: toda instrucción es embrionaria, los indicios se convierten en pruebas durante el juicio oral. Pero ha señalado la trampa del argumento: "Acto seguido dice que está muy orgulloso. ¿De qué? De una persona que se ha paseado de dictadura en dictadura y a la que le han detectado una trama multimillonaria".

Ha recordado también que en el auto aparece ya no solo Zapatero, sino sus hijas, su secretaria Gertrudis, y una cuenta conjunta de 1,5 millones con su mujer Sonsoles. "Cuando hay una cuenta conjunta, los responsables son los dos. Se llama conjunta porque es conjunta". En la misma línea ha despachado al dirigente socialista Patxi López, que pidió que se pusieran pruebas encima de la mesa: "En una fase de instrucción no se denominan pruebas. Pero, tranquilo, que todo llegará", ha señalado.

Óscar López, por su parte, defendió a Zapatero como "una persona con un comportamiento ético intachable". Cuesta ha subrayado la incongruencia más sangrante: "¿Quién podría tachar a una persona que no deja de reunirse con dictadores asesinos? Todo intachable".

Los hechos incontestables

Y es que el auto del juez Calama no califica delitos: describe hechos. Y esos hechos están acreditados. Que Zapatero cobró de la trama entre 1,5 y 2 millones de euros es un hecho probado. Que sus hijas cobraron entre medio millón y un millón, también. Que existe una cuenta conjunta con su mujer con 1,5 millones procedentes de la trama, también. Que operó a través de una red de 39 sociedades repartidas por siete países, con ramificaciones en paraísos fiscales como Isla Mauricio, también. "Si aparece en ese auto, es porque es un hecho probado. Si no, no aparecería como indicio penal", ha recordado.

Ha aparecido además un nuevo nombre en la causa: Francisco Flores, descrito como el banquero de Nicolás Maduro para los asuntos turbios del PSOE y para los negocios del narco, según las investigaciones norteamericanas y de la oposición venezolana.

Flores habría pagado 145.000 euros a la empresa instrumental Análisis Relevante, que, en el fondo, era una empresa del propio Zapatero y no de su testaferro Julio Martínez. La particularidad del caso es que Flores desapareció del mapa justo cuando la UCO lo imputaba por su vinculación con la financiación ilegal del PSOE. El comunicado de su empresa anunció su muerte sin pronunciar la palabra muerte. "Si quieren anunciarnos la muerte, díganme que ha muerto", ha señalado Cuesta.

De Venezuela a China

En Venezuela, entre 2020 y 2023 murieron por motivos políticos más de 4.000 personas, acreditadas por diversas ONG. El país mantiene una población reclusa política que ha rondado sistemáticamente las mil personas, sometidas a torturas y sin garantías judiciales. La pobreza severa afecta al 85% de la población. Y el clan vinculado a la trama Zapatero está relacionado con el robo y reventa en mercado negro de los alimentos destinados a los más pobres. "Y allí es donde hacía negocios el bueno de José Luis Rodríguez Zapatero", ha insistido Cuesta.

En China, entre uno y tres millones de uigures y otras minorías han sido detenidos ilegalmente y torturados desde 2017. China es el país con más periodistas encarcelados del mundo, con 330 registrados a finales de 2025. Las ejecuciones por motivos declarados secretos superan, según diversas ONG, las mil anuales. Allí Zapatero montó un centro de lobby para atraer empresas controladas por el Gobierno chino hacia España, saltándose los vetos que Alemania, Francia, Estados Unidos y la propia Unión Europea han impuesto a esas compañías por sus vínculos con el espionaje. Cuesta ha explicado que "lo que nos está trayendo José Luis Rodríguez Zapatero son espías, mecánicas de espionaje"

Cuesta ha situado toda la trayectoria de Zapatero en el marco del Grupo de Puebla, del que es miembro fundador junto a Irene Montero, la secretaria de Estado Pilar Cancela, Jorge Rodríguez, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. "Lo que querían fundar era una dictadura internacional comunista", ha aseverado.