ZP: Zapatero Presidiario

Un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento de los humildes. Así definió su ideario José Luis Rodríguez Zapatero durante su discurso de investidura en aquel lejano abril de 2004 en el que accedió a la presidencia del Gobierno. Acto seguido se bajó del atril y procedió a arruinar España. Pero devastar la economía de un país le supo a poco, así que se enroló en las filas del chavismo para colaborar con Maduro en la destrucción de Venezuela y en la opresión a los venezolanos. Y en esas estaba cuando le cayó la imputación más grande que han visto nuestros ojos, y eso que a estas alturas de corrupción socialista hemos visto casi de todo.

El progresismo se ha llevado una decepción terrible. Ellos pensaban que Zapatero era un tipo respetable, el humilde sicario de una dictadura que mata de hambre a su pueblo. Pero va el tío y además se forra el riñón. Un ansia infinita de pasta, eso es lo que tenía Bambi. Hasta tal punto era así que aparentemente no le importó utilizar a su mujer y a sus hijas para sus –presuntos– trapicheos. La cosa pinta para la familia tan negra como los vestidos góticos de las hermanas Rodríguez en aquella cena de gala con los Obama.

Los medios de izquierdas están en shock. No habían recibido una conmoción semejante en décadas. Después de años de mirar para otro lado y de regurgitar propaganda gubernamental 24/7, de repente la realidad les golpeó en la cara con la fuerza de un petrolero venezolano camino de Shenzhen. Aturdidos, y ayunos del tradicional argumentario monclovita para estos casos, los portavoces del oficialismo recurrieron en primera instancia a los relatos habituales. Que si el lawfare, que si la persecución judicial, todas esas chorradas para convencidos que repiten cada vez que la justicia trinca a un sociata llevándoselo crudo. Pero luego llegó el auto, una bola de demolición de ochenta y ocho páginas que convirtió los endebles argumentos del Gobierno en polvo blanco. Empezaron entonces los roedores a abandonar las sentinas inundadas de heces. "Calama no es Peinado", sentenciaron, como si a estas alturas del partido conservaran el menor atisbo de credibilidad. Hasta Ignacio Escolar, un siervo tan felpudesco que no se ha desviado una micra del discurso oficial del PSOE desde la aprobación de la Ley Sinde, se vio obligado a elaborar una explicación alucinógena según la cual al sexador de nubes y a sus hijas les ingresaban todos los meses cinco cifras en sus cuentas corrientes sin que supieran muy bien por qué. Solo los sanchistas más furiosos –acémilas y semianalfabetos cuyo destino alejado de la teta presupuestaria es vender clínex en un semáforo– se negaron a aceptar la dura realidad. Javier Ruiz, su novia veinteañera, Silvia Intxaurrondo, Martín Pallín… los sospechosos habituales, agotados los bulos –que si Manos Limpias, que si Íker Jiménez–, recurrieron al manido y-tú-más. Que si Aznar esto, que si Felipe lo otro, que si la abuela fuma.

Resulta estremecedor hasta qué punto la opinión de izquierdas ha renunciado durante años a cualquier atisbo de pensamiento crítico. "El hijo de Aznar puede enriquecerse con los fondos buitre pero las hijas de Zapatero no pueden vivir bien de su negocio legal y exitoso". Eso escribió Raquel Marcos, opinóloga en eldiario.es, en la época en la que el único cliente conocido de What the Fav era un portal de e-sports venezolano y las hermanas se repartían cientos de miles de euros de dividendos. Por lo visto a nadie en la izquierda, siempre tan atenta a denunciar la falta de meritocracia, le llamó la atención el hecho de que una empresa visiblemente amateur facturara esas cantidades procedentes de una dictadura en la que su padre trabajaba asesorando al régimen. "El server", el único cliente de la exitosa y legal agencia de las hermanas Rodríguez, dejó de estar en línea exactamente el mismo día en el que Estados Unidos trasladó el domicilio de Nicolás Maduro a Nueva York. La web de What the Fav desapareció al día siguiente de la imputación de Julio Martínez, el CEO de Plus Ultra. Zapatero se había reunido con él en una zona restringida y sin cobertura un par de días antes de su imputación. Casualidades, minucias, nimiedades. La izquierda estaba a lo verdaderamente importante, como los terribles micromachismos.

Lo fascinante de la corrupción socialista es que se ha hecho a la vista de todos. Es una corrupción zafia y grosera, propia del que se sabe impune. El rescate de Plus Ultra apestaba desde el primer momento, y no hacía falta ser un analista financiero de primer orden para imaginárselo. Que la prestigiosa agencia de las Rodríguez era en el mejor de los casos un chiringuito de nepo babies tirando de los contactos de papá lo podía imaginar cualquier persona con un número de ojos superior a cero y al menos la mitad de las funciones superiores cerebrales activas. Que la labor de Zapatero en Venezuela olía como el reino de Dinamarca en Hamlet lo sabían hasta los niños tontos de Uagadugú. Nadie mínimamente informado se ha sorprendido de la mayoría de asuntos turbios que han salido a la luz en el último par de años, y probablemente tampoco de los que queden por salir.

España no es, o no era, un país especialmente corrupto: sobornar a un policía o a un funcionario público solo está al alcance de narcotraficantes y delincuentes profesionales. Todos los Gobiernos desde el 82 han estado, eso sí, trufados de casos de corrupción, de Filesa a los ERE pasando por la Gürtel. Pero esto es distinto. Esto es un orden de magnitud superior. La corrupción tradicional, castiza, de toda la vida, consiste en cobrar una mordida a cambio de contratos, subvenciones o prebendas. Luego ese dinero se va para financiar el partido, para chalés en, pongamos, la provincia de Toledo, o para inversiones inmobiliarias en la República Dominicana, por decir un país al azar. La corrupción del sanchismo va mucho más allá. El Gobierno ha puesto la política exterior del país al servicio de los intereses particulares e ilegítimos de una élite, alineándonos con organizaciones corruptas y tercermundistas como el Grupo de Puebla, y sirviendo de cabeza de puente para los intereses chinos en Europa.

"Había ganas de entrullar a Zapatero", escribió el gallego Antón Losada. Y sí, efectivamente había muchas ganas de que un lacayo al servicio de una dictadura criminal pagara por su colaboración. Ahora además de ganas, también parece que hay motivos.