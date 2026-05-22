La caída de Zapatero y la deriva 'plurinacional' del socialismo

El socialismo está conmocionado. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es el negro colofón de una de las carreras políticas más dañinas de la historia de España, el remate de una trayectoria nefasta. En el PSOE, Rodríguez Zapatero era un mito, un ídolo, un referente. Las plañideras alegan que no se lo pueden creer. Ya. Quién se iba a imaginar que el embajador de una dictadura como la chavista y de un régimen como el chino era además de un cuentista un ladronazo sin escrúpulos capaz de utilizar a sus propias hijas para canalizar cobros, según el perfil del auto de imputación de la Audiencia Nacional.

Los episodios más ignominiosos de la reciente historia de España no se explican sin el protagonismo siniestro de Rodríguez Zapatero. Él fue quien animó a los partidos catalanes a aprobar un Estatut que dinamitaba la unidad de España. Él fue quien blanqueó a ETA hasta colocarla en las instituciones. Él perpetró una Ley de Memoria Histórica que azuzaba el revanchismo. Él conspiró para que los golpistas catalanes fueran indultados primero y amnistiados después. Él era el contacto de Pedro Sánchez con los proetarras de Bildu. Él, junto con otro prenda como Santos Cerdán, fue el que negociaba en Suiza con el delincuente Puigdemont la humillación de España.

Las gestas contra España y contra los españoles de este pernicioso sujeto son interminables, igual que sus gestiones a favor de las dictaduras. Todo ello trufado con actividades económicas delictivas en la creencia de que su condición de expresidente de España y garante del chavismo y su elaborada imagen de hombre desprendido le proporcionaban una protección absoluta frente a los tribunales. La estructura societaria en torno a Zapatero, esas empresas sin empleados, esas facturas cobradas en la ridícula firma de sus hijas, esos testaferros, incriminan al gran referente moral y político del sanchismo y muestran su verdadera dimensión.

Los detalles recogidos en el auto de la Audiencia Nacional están teniendo en el socialismo y sus aliados el mismo impacto que tuvo la confesión de Jordi Pujol en el catalanismo. Los dos se jactaban de su honradez, de su austeridad, de su desinterés por el dinero. Los dos mentían como auténticos bellacos. Ahora, el riesgo evidente es la radicalización del PSOE y la izquierda. Sí, porque aún cabe que un partido como el PSOE se vuelva más y más peligroso. Están tan acorralados que ya directamente abogan por una especie de segunda transición que ratifique el proyecto de destruir España. No hay más que ver a ese ministro de Transportes llamado Óscar Puente abogando por una "república plurinacional". En su huida hacia adelante están dispuestos a destrozarlo todo, a rebasar todas las líneas y pisotear todas las leyes. Esa es la línea de defensa cuando no se tiene ni defensa alguna ni atisbo de escrúpulos.

El calendario judicial que le espera a Pedro Sánchez es infernal. Tras la imputación de Rodríguez Zapatero viene la próxima semana el juicio a David Sánchez en la Audiencia de Badajoz. Su esposa, Begoña Gómez, está a la espera de juicio. También afrontan un negro futuro personajes claves del sanchismo como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, significados representantes del núcleo original de la banda. Nada, ningún asunto de los que se van a dirimir en los tribunales le es ajeno. Pero ahí sigue Sánchez, aferrado al poder como única tabla de salvación. Dados los antecedentes del personaje y su comportamiento, de ahora en adelante puede pasar cualquier cosa mala y nada bueno.